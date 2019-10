MediEvil: ricompensa speciale per chi troverà tutte le Anime Smarrite

A quanto pare chiunque raccoglierà tutte le Anime Smarrite in MediEvil si troverà un'interessantissima e decisamente gradevole sorpresa.

Negli scorsi giorni ha fatto il suo esordio su PS4 il remake di MediEvil, apprezzatissimo titolo uscito originariamente su PlayStation 1. Un evento atteso da diversi mesi, che ha fatto felici i numerosi fan dell’opera.

A quanto pare i giocatori del titolo avranno anche un ulteriore motivo per godersi l’opera, visto che Other Ocean ha deciso di inserire una particolare e graditissima ricompensa per chi riuscirà a raccogliere tutte le Anime Smarrite all’interno dell’opera.

Le Anime Smarrite, per chi non ne fosse a conoscenza, sono 19 item nascosti all’interno di tutto il titolo. Trovarle tutte non è sicuramente facile e, di conseguenza, Other Ocean ha ben deciso di ricompensare chi riuscirà a completare tale impresa. Se non volete sapere di cosa si tratta e godervi quindi la sorpresa vi consigliamo di guardare oltre, in quanto di seguito troverete un possibile spoiler.

Raccogliere le 19 Anime Smarrite disperse per tuta Gallowere ci sbloccherà infatti la versione originale a 32 bit del titolo direttamente su PS4: un regalo tanto inaspettato quanto assolutamente gradito.

Come riporta anche la nostra recensione MediEvil, che potete trovare qui in versione completa, è un titolo decisamente godibile, anche se avrebbe potuto offrire qualcosa di più: “MediEvil è quindi l’ennesimo tuffo nella nostalgia, un prodotto senz’altro godibile per chi ha giocato l’originale e che non punta certamente a fidelizzare nuovi giocatori, ma semplicemente a regalare un’avventura disimpegnata e leggera attraverso un’esperienza vecchio stampo in grado di far riaffiorare ricordi e rivivere emozioni.”

Che ne pensate di questa notizia, la sorpresa orchestrata da Other Ocean è di vostro gradimento o vi aspettavate di meglio? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti.