Non è un’impresa facile valutare un progetto come Mega Man Battle Network Legacy Collection nel 2023. Da un lato mi viene naturale porgere un plauso a Capcom e alla sua evidente volontà di preservare la totalità dei titoli legati al celebre Blue Bomber, rendendoli disponibili sulle piattaforme odierne, dall’altro versante, invece, mi è sorto spontaneo pormi alcune domande sul target di un’operazione del genere, in particolar modo considerando la peculiarità dei titoli in questione, e sul modello di vendita adottato dalla stessa Capcom.

Mega Man Battle Network Legacy Collection, infatti, ripropone i sei titoli che composero la peculiare serie uscita, a cavallo fra il 2001 e il 2005, su Game Boy Advance ma nel farlo, scivola su una mescola composta da una pigrizia di fondo, e una mal celata venalità, che ne inficia il risultato finale, almeno per quanto riguarda il mercato Europeo.

Dolce nostalgia… ma a che costo?

Dalle nostre parti, difatti, la Mega Man Battle Network Legacy Collection è composta da due titoli separati, contenenti tre giochi ognuna, venduti esclusivamente in formato digitale a 39,99€ l’uno o, in alternativa, a 59,99€ se acquistati in bundle.

Sono sicuro che alcuni fra voi, nel leggere il prezzo indicato qui sopra, avranno già perso interesse nei confronti di questa raccolta antologica e, molto francamente, non posso darvi torto in quanto il lavoro svolto con il recupero della serie Battle Network, risulta analogo a quello realizzato con la precedente Zero/ZX Legacy Collection (che ricordo viene venduta a 29,99€), ovvero una trasposizione 1:1 dei titoli in questione con l’aggiunta di qualche filtro per migliorarne la resa sugli schermi con una risoluzione maggiore rispetto a quella offerta dal Game Boy Advance e una manciata di contenuti, e modalità, extra che risultano essere un mero riempitivo poco impattante ai fini ultimi dell’esperienza offerta al giocatore.

Se, infine, vi state chiedendo come mai poc’anzi ho affermato che tutte queste decisioni abbiano inficiato sul risultato finale per il mercato Europeo, la risposta è molto semplice: Mega Man Battle Network Legacy Collection è disponibile in versione fisica esclusivamente in Giappone e in America, una decisione che, per un progetto del genere, stride fortemente contro la sua natura spiccatamente “conservativa”, rendendo questa raccolta antologica poco appetibile anche per i fan di vecchia data della serie.

Sia chiaro, non si tratta di un problema insormontabile, soprattutto se si considera che i sei titoli che compongono la raccolta sono fruibili esclusivamente in Inglese, Giapponese e Cinese, ma non credo che in molti accetteranno con leggerezza di aggiungere all’elevato prezzo della raccolta, anche le spese di spedizione e di importazione, soprattutto considerando la minore fama dei titoli in questione.

Per un pugno di Battle Chips

Ora che vi ho chiarito, con una forse eccessiva schiettezza, le motivazioni per le quali la Mega Man Battle Network Legacy Collection non riesce a presentarsi attraente come le raccolte precedenti, è giunto il momento di spiegare, ai più giovani fra voi, cosa fu il fenomeno Battle Network. Nel vivo degli anni in cui il franchise di Mega Man era alla ricerca di una nuova identità, in virtù delle due serie principali che non riuscivano a catalizzare l’interesse dei giocatori di nuova generazione, Capcom Production Studio 2 optò per sperimentare un cambio di rotta drastico e dedicarsi alla realizzazione di un TRPG (Gioco di ruolo di stampo tattico) con protagonista il celebre Blue Bomber.

Il concept originale, si sposava perfettamente con la portabilità dell’iconico Game Boy Advance, motivo per il quale Capcom optò per cavalcare l’onda generata da Game Freak, con la serie Pokémon, e mescolare il progetto iniziale ad alcune dinamiche tipiche dei giochi di carte collezionabili; indubbiamente una mescola peculiare ma che con il primo titolo della serie, Mega Man Battle Network, riuscì a presentarsi come un qualcosa di fresco nel panorama videoludico di quegli anni.

La trama dei sei titoli presenti nella Mega Man Battle Network Legacy Collection è ambientata in un non meglio identificato anno 20XX, in questa epoca futura la rete (semplicemente chiamata Net) rappresenta la forma primaria di comunicazione, commercio, lavoro e, ovviamente, criminalità. Gli umani possono interagire con questa realtà virtuale, e parallela, attraverso i NetNavi, degli avatar umanoidi eseguibili, come un banale programma.

In questo scenario futuristico, ma nemmeno troppo considerando l’attuale presente, Lan Hikari è un giovane studente che, grazie al suo NetNavi MegaMan.exe, si prodigherà nel fermare le ambizioni dell’organizzazione criminale WWW (si, lo so… abbiate pazienza erano gli albori del 2000).

Questo peculiare incipit permise a Capcom di realizzare un gameplay basato, per l’appunto, su due realtà differenti: quella di Lan, dove il giocatore poteva esplorare gli ambienti, dialogare con gli altri personaggi e proseguire con la storia, e quella di MegaMan.exe, dove invece il titolo si trasformava in un vero e proprio TRPG, con scontri casuali, combattimenti dall’elevato tasso strategico e una leggera vena da Looter Game.

I combattimenti di Mega Man Battle Network, difatti, si svolgono su un campo di battaglia composto da 18 caselle, distribuite su tre linee da 6, e suddiviso in due aree perfettamente simmetriche. In una delle due metà campo, MegaMan.exe potrà muoversi liberamente spostandosi fra le varie caselle, così come potrà sfruttare il suo blaster per attaccare i nemici in ogni momento senza limitazioni.

I danni inferti dall’arma, però, saranno limitati e per questo motivo il giocatore si ritroverà all’inizio di ogni scontro a dover scegliere fra un numero definito di Battle Chips da poter sfruttare per garantire all’eroe un corposo ventaglio di azioni offensive, difensive e di gestione della battaglia.

La seconda metà campo, invece, è occupata dai nemici i cui attacchi si diramano in una direzione precisa e per un numero di caselle ben definito. Ovviamente i vari Battle Chips permettono a MegaMan.exe di sfruttare le canoniche debolezze, e resistenze, degli avversari per portare a termine rapidamente gli scontri, così come sarà possibile sfruttare la sinergia fra le varie abilità legate ai Battle Chips per generare combo sempre più potenti ed efficaci.

La gestione dei Battle Chips, inoltre, è completamente casuale. Il giocatore non avrà mai voce in capitolo su quali abilità gli verranno proposte a inizio scontro, impedendo una totale gestione delle proprie build e proponendo delle dinamiche analoghe a quelle dei giochi di carte collezionabili.

Sconfiggere i nemici, progredire nella storia e portare a termine sfide opzionali, permetterà a Lan di acquisire nuovi Battle Chips, i quali, ovviamente, verranno distribuiti in maniera, quasi sempre, casuale andando a favorire tutte quelle meccaniche di “scambio dei doppioni”, che andavano tanto di moda negli anni in cui Game Freak faceva vendere a Nintendo “camionate” di Link Cable.

Se tutto questo non bastasse, a partire dal terzo capitolo della serie Mega Man Battle Network iniziò a proporre due varianti per ogni nuovo capitolo della saga in modo da incentivare, in maniera analoga a quanto svolto da Game Freak con Pokémon, gli scambi fra i giocatori. Nella Mega Man Battle Network Legacy Collection, ovviamente, tutte le varianti dei vari titoli sono disponibili, così come alcuni dei Battle Chips più complessi da reperire, che potranno essere scaricati all’interno dei vari giochi attraverso il menù degli extra relativi a ogni specifico titolo presente nella raccolta.

Mega Man Battle Network nel 2023

È questo è sostanzialmente tutto poiché, a differenza di altre serie dedicate al Blue Bomber, i sei titoli presenti nella Mega Man Battle Network Legacy Collection sono strutturati tutti nella stessa identica maniera, andando a rifinire esclusivamente alcuni elementi del combat system ma non differenziandosi particolarmente fra di loro.

Non bisogna, però, pensare a questo come a un difetto, in quanto una volta giocati di seguito riescono a regalare un’esperienza coerente, longeva e che permette di apprezzare maggiormente la storia di Lan attraverso questo formato, rispetto alle release semestrali/annuali del passato.

Restano però dei titoli spiccatamente legati a un periodo storico preciso e che, proprio in virtù del voler cavalcare, seppur molto bene, un trend specifico del passato, oggi risultano fuori dal tempo e decisamente complicati da apprezzare per i giocatori odierni che non ebbero la possibilità di viverli appieno in quegli anni.

Il discorso risulta, invece, diametralmente opposto per chiunque abbia amato la serie in quegli anni, poiché in questa Mega Man Battle Network Legacy Collection troveranno una piacevole ventata di nostalgia, qualche extra di contorno e una rinnovata voglia di scambiare Battle Chips con gli amici di vecchia data… seppur a caro prezzo.