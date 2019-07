Mega Man X Dive: annunciato per iOS e Android

Capcom ha annunciato con un trailer e come un fulmine a ciel sereno, Mega Man X Dive, un action RPG per dispositivi iOS e Android.

Mentre la maggior parte dei giocatori pensava che la serie di giochi Mega Man X fosse per lo più morta, Capcom ha annunciato con un trailer e come un fulmine a ciel sereno, Mega Man X Dive.

Mega Man X Dive è un action RPG in sviluppo per iOS e Android. Questo capitolo della serie per dispositivi mobile, include tutti i personaggi della serie di giochi Mega Man X e il vostro obiettivo, sarà quello di riparare gli errori nel mondo.

Stando alle prime informazioni disponibili, il gioco sarà un action RPG. Il trailer di annuncio dura pochi secondi e non mostra molti segmenti di gameplay. Nonostante ciò, possiamo notare che come personaggi giocabili saranno presenti, ovviamente, X e Zero.

Al momento, non è stato ancora ufficializzato nulla per il rilascio globale del titolo ma, trattandosi di un gioco Capcom che ha già visto numerosi rilasci in Occidente sul lato mobile, ci aspettiamo un annuncio a breve. Attendiamo anche molto fiduciosi sui dispositivi mobile, Mega Man 11. Considerando il successo avuto su Nintendo Switch, non ci sorprenderebbe vederlo a breve nei nostri cellulari.

Vi riportiamo una breve descrizione della trama di Mega Man X Dive di seguito:

“Deep Log. Il mondo digitale in cui sono stati archiviati i giochi della serie Mega Man X. Anche il ricordo di Te come giocatore… Sembra essere anomalo per ragioni sconosciute. Ogni fase, i Maverick e tutti i personaggi della serie Mega Man X sono mescolati a causa di bug di gioco. Vieni, giocatore! Entra nel Deep Log, sconfiggi i Maverick e recupera i dati!”.

Come traspare dalla descrizione, la trama è incentrata sul recupero dei dati di gioco della serie Mega Man X, ormai corrotti a causa di errori la cui origine è sconosciuta.