Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: disponibile il trailer

Ci troviamo spesso, soprattutto negli ultimi tempi, di fronte a numerose collection di titoli del passato riproposti in alta definizione, eventualmente con l’aggiunta di contenuti nuovi per rinfrescare la proposta. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, che mette in mostra diverse sequenze di gameplay. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer in questione, visibile nella sezione immediatamente sottostante, augurandovi una buona visione.

Per chi non lo sapesse, questa collection andrà a comprendere al suo interno rispettivamente Mega Man Zero, dal primo al quarto, assieme a Mega Man ZX/ZX Adventure, all’interno di un pacchetto unico. Oltre a questo, all’intenrno della collection sono stati inseriti dei minigiochi aggiuntivi, per completare ed ampliare ulteriormente l’offerta ludica.

Vi ricordiamo, infine, che Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

