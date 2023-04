Non è un mistero che PlayStation 5 faccia ottimi numeri, già durante l’emergenza scorte riusciva comunque a vendere più della concorrenza, ma i dati di GfK data che si stanno delineando ora sono decisamente molto più drastici e preoccupanti per Xbox.

Nel Regno Unito, mercato da sempre favorevole alla console di casa Microsoft, PS5 ha letteralmente annichilito gli avversari con un 180% di vendite in più rispetto all’anno precedente, da sola ha totalizzato il 50% delle vendite complessive del mercato console da gioco, che nel frattempo è cresciuto del 24%. Xbox, invece, ha fatto peggio del 2022, andando a segnalare un -18% anno su anno con Xbox Series X|S.

For the first quarter of the year in the UK, game console sales are up over 24%. This is entirely down to PS5 (which was in short supply last year). Sony's new console accounted for over 50% of all game consoles sold during Q1 this year in the UK (GfK data)

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 11, 2023