Meta ha mantenuto la promessa fatta qualche settimana fa: l’aggiornamento software Meta Quest V55 dà una marcia in più ai visori Quest 2 e Quest Pro. Questa nuova versione si concentra principalmente sul potenziamento della CPU e della GPU dei dispositivi indossabili di Meta: i test condotti dall’azienda hanno evidenziato un notevole incremento delle prestazioni della CPU in seguito all’installazione del V55, con un +26% su entrambi i visori, oltre a un aumento del 19% delle prestazioni della GPU sul Quest 2 e dell’11% sul Quest Pro. Questi risultati sorprendenti dimostrano l’efficacia di un semplice aggiornamento software. Va sottolineato che gli aggiornamenti software di Meta vengono distribuiti gradualmente agli utenti per evitare eventuali problemi di diffusione, quindi non bisogna preoccuparsi se non si visualizzano immediatamente. Arriveranno, prima o poi.

Secondo le dichiarazioni di Meta, una volta che gli sviluppatori avranno sfruttato la maggiore potenza di calcolo offerta, gli utenti potranno godere di un gameplay più fluido, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi. Inoltre, Meta sta introducendo il DRS (Dynamic Resolution Scaling) per entrambi i visori, consentendo alle applicazioni e ai giochi di sfruttare la maggiore densità di pixel senza compromettere la frequenza dei fotogrammi.

A inizio mese, Meta ha anche ridotto il prezzo del Quest 2 in previsione del lancio del Quest 3 in autunno: attualmente, il Quest 2 viene venduto al prezzo di 349 € per la variante da 128 GB, una riduzione di prezzo di 100 € tondi tondi rispetto al precedente prezzo di listino.

Coloro che sono interessati alle ultime novità potrebbero desiderare di aspettare il Quest 3; secondo le dichiarazioni di Meta, il Quest 3 sarà dotato di un display ad alta risoluzione e sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon di nuova generazione, che offrirà prestazioni grafiche più che raddoppiate rispetto al chip del Quest 2. Inoltre, Meta ha rivisto anche i controller Touch Plus: i nuovi controller Touch Plus sono stati progettati in modo più snello ed ergonomico, eliminando gli anelli di tracciamento esterni, per offrire un’esperienza più naturale e avvolgente. Il nuovo design include inoltre la tecnologia aptica integrata di Touch Pro per aumentare l’immersione dei giocatori.

Il Quest 3 sarà disponibile a partire dal prossimo autunno a un prezzo che dovrebbe essere molto simile a quello originale del Quest 2, quindi intorno ai 450 €.