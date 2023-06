Già da tempo state valutando la possibilità di entrare nel mondo della realtà virtuale, ma vorreste farlo a un prezzo vantaggioso? Meta Quest 2 è la proposta ideale per voi e, solo per poco, è scontato su Amazon del 22% rispetto al prezzo di listino. Per poco, o meglio fino a esaurimento scorte, avrete l’opportunità di farlo vostro a soli 349,99€ invece di 449,99€.

Una promozione da non farvi scappare, tenendo presente che stiamo parlando di un visore VR all-in-one pronto a farvi vivere un’esperienza eccellente, senza pari. Il Meta Quest 2, infatti, vi offre il comfort di prodotto wireless che vi libera da vincoli e vi consente di esplorare la realtà virtuale in totale libertà. Grazie alla sua batteria integrata e ai controlli intuitivi, inoltre, sarete pronti per entrare nel mondo virtuale senza dover nemmeno collegare alcun PC o una console.

Con il Meta Quest 2 vivrete un’esperienza mozzafiato e avvincente in un mondo virtuale, senza precedenti! Grazie al processore ultraveloce e al display ad alta risoluzione, potrete godervi ogni dettaglio con estrema nitidezza all’interno del vostro mondo di gioco. Ma non è tutto!

Preparatevi a immergervi completamente in una realtà virtuale straordinaria, che vi lascerà senza fiato. Con l’audio posizionale 3D, il tracking delle mani e il feedback tattile, vi troverete completamente immersi in un’esperienza sensoriale coinvolgente a 360°, in cui tutto sembrerà reale al tatto e all’udito!

Non meno importante, avrete accesso a un universo in costante espansione, con oltre 250 titoli che spaziano dal fantasy al fitness, dalle esperienze sociali multiplayer all’intrattenimento. E non dovrete preoccuparvi di uscire dai confini del mondo di gioco: il sistema di controllo del Meta Quest vi avviserà tempestivamente se state per superare i limiti prestabiliti, impostati all’inizio della partita. Potrete quindi giocare senza preoccupazioni e concentrarvi unicamente sul divertimento!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

