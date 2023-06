Mark Zuckerberg ha appena annunciato Meta Quest 3, il visore di realtà virtuale e mista di prossima generazione che sarà lanciato entro la fine dell’anno. Il dispositivo presenta una risoluzione più elevata, prestazioni più potenti, una tecnologia rivoluzionaria chiamata Meta Reality e un design più sottile e confortevole e sarà disponibile a partire da 569,99€. Di seguito trovate il trailer d’annuncio, oltre a tutte le caratteristiche.

Meta Quest 3 sarà il primo visore a presentare un chipset Snapdragon di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies, che offrirà una performance grafica più del doppio rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente presente in Quest 2. Ciò significa che si otterrà una performance più fluida e dettagli incredibilmente nitidi nei giochi immersivi. Vi è poi la tecnologia Meta Reality, che consente di mescolare il mondo fisico con quello virtuale, comprendendo in modo intelligente e rispondendo agli oggetti presenti nello spazio fisico.

Inoltre, Quest 3 vanta di un profilo ottico più sottile del 40% rispetto a Quest 2, mentre i controller Touch Plus sono stati completamente ridisegnati con una forma più slanciata ed ergonomica. In particolare, gli anelli di tracciamento esterni sono stati eliminati, in modo che i controller sembrino un’estensione più naturale delle mani e occupino meno spazio.

Quest 3 è compatibile con il catalogo di oltre 500 giochi, app ed esperienze VR di Quest 2 (e in continua espansione), oltre, ovviamente, a tutte le opere che usciranno in futuro. Proprio questa sera si terrà il Meta Quest Gaming Showcase dove, oltre a presentare più nel dettaglio il nuovo visore, verranno sicuramente annunciati nuovi titoli.