Meta ha annunciato Meta Quest+, un abbonamento mensile che permette agli utenti di accedere a due titoli VR selezionati. Il servizio costa $59.99 all’anno o $7.99 al mese ed è disponibile per i possessori degli headset Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Inoltre, sarò compatibile con il nuovo Meta Quest 3, in arrivo in autunno.

Gli utenti possono conservare ogni gioco che ottengono mensilmente fintanto che sono iscritti a Meta Quest+, esattamente come PlayStation Plus e Xbox Games With Gold. Il servizio è accessibile solo tramite il Meta Quest Store.

La selezione dei titoli inclusi di mese in mese sarà un mix fra i grandi successi in realtà virtuale e videogiochi più di nicchia. Il servizio partirà ad agosto con Pistol Whip e Pixel Ripped 1995. Per promuovere il lancio dell’abbonamento, fino al 31 luglio sarà possibile abbonarsi pagando solo un dollaro il primo mese.

Onestamente siamo un po’ scettici, forse un’idea più interessante sarebbe stato qualcosa di più vicino a Xbox Game Pass invece di riproporre i vecchi abbonamenti console. Anche perché per il prezzo a cui è venduto è difficile che ci siano due titoli interessanti ogni volta da provare con il proprio visore.

A ogni modo, Meta è la prima azienda a essersi mossa in tal senso. Anche Sony con PlayStation e PS VR2 dovrebbe iniziare a offrire più opportunità di prova ai propri possessori PS VR2, soprattutto considerando l’ottima qualità del visore VR.