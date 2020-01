Metacritic svela i 10 peggiori videogiochi del 2019

Fa strano pensare che è passata ormai anche la prima settimana di questo nuovo anno. Il 2019 ha sicuramente saputo regalarci emozioni non indifferenti. Tuttavia in mezzo ai vari capolavori (o comunque ai titoli sviluppati in maniera egregia) speso e volentieri troviamo anche disastri non indifferenti. Anche la scorsa annata videoludica si è vista “invadere” da queste opere di dubbia qualità. Per questo motivo, il noto sito Metacritic avrebbe deciso di elencare i 10 peggiori titoli del 2019.

La classifica in questione è stata realizzata basandosi sul voto medio ottenuto a partire dalle recensioni caricate sul portale:

Eternity: The Last Unicors (PS4) – 36 Left Alive (PS4) – 37 Blades of Time (N. Switch) – 38 Contra: Rogue Corps (N. Switch) – 40 Dollhouse (PS4) – 41 WWE 2K20 (PS4) – 43 FIFA 20 Legacy Edition (N. Switch) – 43 Submersed (PS4) – 44 Generation Zero (PS4) – 45 Narcos: Rise of the Cartels (PC) – 46

Una classifica che rispecchia (anche se in negativo) l’andamento generale di certe case di sviluppo. Scontate le presenze dei giochi come WWE 2K20 (che ricordiamo con dispiacere come uno dei più disastrosi della serie), Generation Zero ed il promettente Left Alive. Sicuramente ci sarebbero anche altri titoli che potrebbero tranquillamente entrare in questa “flop 10”.

Vi ricordiamo che oltre a questa classifica, qualche settimana fa Metacritic ha rilasciato anche una top dei 50 titoli con i voti più alti di quest’ultima decade. Per maggiori informazioni vi invitiamo di cliccare questo link! Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa particolare classifica, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Diteci anche se avete avuto la (s)fortuna di provare uno dei titoli sopra elencati.