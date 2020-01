Metacritic: ecco il miglior gioco del decennio secondo gli utenti

Siamo ormai nel 2020 ma ancora non tutti hanno deciso il proprio miglior gioco dell’ultimo decennio. Anche Metacritic ha svelato i videogame con la votazione più alta rilasciati negli ultimi anni; poi, però, ha passato il testimone ai propri utenti che hanno votato. Volete sapere quali sono i vincitori?

Per iniziare, per l’anno 2019 la vittoria è stata ottenuta da Resident Evil 2 Remake con 2088 voti: l’opera di Capcom ha convinto praticamente tutti quindi non è strano che abbia dominato. In seconda posizione troviamo Sekiro Shadows Die Twice con 1813: anche questo nome non sorprenderà nessuno, sopratutto considerando che è anche il Gioco dell’anno secondo i The Game Awards 2019. Infine, troviamo il discusso ma comunque molto apprezzato Death Stranding che si “accontenta” della terza posizione.

RESIDENT EVIL 2_20190131172230

Parlando invece del decennio, sul trono di Metacritic si siede The Last of Us, il survival horror di Naughty Dog rilasciato su PlayStation 3 e poi rimasterizzato su PlayStation 4. Tramite il proprio account Twitter, il team californiano ha ringraziato i fan per i molti voti: l’opera ha infatti raggiunto i 331 voti contro i 163 del secondo classificato, The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In terza posizione troviamo invece The Witcher 3 Wild Hunt con 118 voti. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED ha convinto fin dal D1 ma nell’ultimo mese è tornato alla ribalta grazie allo show di Netflix: come vi abbiamo già indicato, infatti, non solo è stato uno dei più giocati su Steam (raggiungendo un nuovo record assoluto), ma è anche risalito sulla classifica delle vendite del PS Store USA.

La Top 10 degli utenti di Metacritic si compone in questo modo:

The Last of Us The Legend of Zelda Breath of the Wild The Witcher 3 Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Mass Effect 2 Bloodborne The Elder Scrolls 5 Skyrim God of War (PS4) Grand Theft Auto 5 Dark Souls