Metal Gear: in sviluppo un progetto segreto?

Metal Gear ha un futuro? Una figura storica all'interno della serie ha pubblicato un tweet che spinge i fan a sperare in un nuovo capitolo.

Metal Gear è una serie molto amata dai giocatori di tutto il mondo ed è figlia, principalmente, di Hideo Kojima (attualmente al lavoro su un certo Death Stranding, in esclusiva PlayStation 4). Dopo il “divorzio” tra il creativo giapponese e Konami, il futuro della serie è stato alquanto incerto. Metal Gear Survive è stato un primo tentativo di dare nuova forma alla serie, ma non può definirsi un grande successo.

I fan non disperino, però, in quanto è possibile che ci siano un nuovo progetto segreto in cantiere. Donna Burke, infatti, ha condiviso un tweet con un messaggio sufficientemente chiaro. Potete vederlo qui sotto.

Donna Burke è la voce dell’iDroid di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phanom Pain. È anche la cantante di “Sins of the Father” (che abbiamo ascoltato a un E3, grazie al trailer di Phantom Pain) oltre che di “Heavens Divide” di Metal Gear Solid: Peace Walker. Nel tweet possiamo leggere una famosa frase del protagonista: “Kept you waiting huh?“.

Ovviamente questo non ci dice nulla su ciò che potrebbe essere in sviluppo presso Konami. Le ipotesi sono molteplici: potrebbe trattarsi di un vero e proprio Metal Gear Solid 6 oppure di una remaster/remake dei primi capitoli. Potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente slegato dai videogame: alcuni fan della cantante, infatti, pronosticano un album a tema Metal Gear della Burke.

Per ora, non ci resta altro da fare se non attendere. Forse l’E3 2019 ci porterà novità in merito. Diteci, vorreste un nuovo capitolo della serie, oppure dopo l’abbandono del suo creatore, Hideo Kojima, ritenete che Konami farebbe bene ad abbandonare l’IP?