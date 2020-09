Metal Gear saga: disponibili su PC tanti giochi Konami, i link!

Erano spuntati diversi rumor negli ultimi giorni e ora abbiamo la conferma ufficiale: Metal Gear, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 Substance sono nuovamente disponibili in formato PC Windows. Konami ha pubblicato i tre giochi su GOG, lo store di CD Projekt. Insieme ai tre giochi che hanno reso famoso Hideo Kojima, possiamo trovare anche la Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra.

Metal Gear Saga

Vediamo i singoli giochi nel dettaglio, con i link per l’acquisto.

Metal Gear

Metal Gear, rilasciato il 13 luglio 1987, è un gioco stealth che segue le vicende ambientate in Outer Heaven, un territorio pesantemente militarizzato nelle profondità del sud dell’Africa. In tale luogo è in sviluppo un’arma potentissima chiamata Metal Gear. La missione di Solid Snake, uno dei membri del gruppo segreto Fox Hound, è di introdursi in Outer Heaven e distruggere il Metal Gear.

Ecco i requisiti minimi:

Sistema: Windows 7 / 8 / 10

Processore: 1.8 GHz

Memoria: 2 GB RAM

Grafica: scheda grafica 3D compatibile con DirectX 9.0c e 256 MB VRAM

Spazio: 1 GB

Potete acquistarlo a 5.99 euro a questo indirizzo.

Metal Gear Solid

Il noto Metal Gear Solid ci riporta nei panni di Snake con una grafica migliorata, nuove feature e nuove modalità di gioco. Include anche le missioni VR, una modalità opzionale in prima persona e il supporto a molteplici controller e ai salvataggi rapidi.

Ecco i requisiti minimi:

System: Windows 7 / 8 / 10

Processore: 1.8 GHz

Memoria: 2 GB RAM

Grafica: scheda grafica 3D compatibile con DirectX 9.0c e 256 MB VRAM

Spazio: 1 GB

Potete acquistarlo a 9.99 euro a questo indirizzo.

Metal Gear Solid 2 Substance

Il secondo capitolo della saga, in versione Substance, include 350 missioni VR e 150 missioni alternative, in esclusiva. Ci sono anche modalità di gioco e personaggi unici sbloccabili. Include tutto il gioco originale (Sons of Liberty) più il Casting Theater e la Boss Survival mode.

Ecco i requisiti minimi:

Sistema: Windows 7 / 8 / 10

Processore: 1.8 GHz

Memoria: 2 GB RAM

Grafica: scheda grafica 3D compatibile con DirectX 9.0c e 256 MB VRAM

Spazio: 5 GB

Potete acquistare Substance a 9.99 euro a questo indirizzo.

Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra

Castlevania e Contra ritornano in un un unico pacchetto che include Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania III: Dracula’s Curse, Contra and Super C. Include la funzione di salvataggio rapido per ogni gioco.

Sistema: Windows 7 / 8 / 10

Processore: 1.8 GHz

Memoria: 2 GB RAM

Grafica: scheda grafica 3D compatibile con DirectX 9.0c e 256 MB VRAM

Spazio: 1 GB

Potete acquistare Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra a 5.99 euro a questo indirizzo.