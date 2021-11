Metal Gear Solid 2 e 3 rimossi dagli store, cosa sta accadendo?

Nelle ultime ore, Konami ha rimosso i capitoli due e tre di Metal Gear Solid. Attenzione però: non ci sono in vista remake o una nuova rimasterizzazione. Il motivo della decisione del publisher e sviluppatore, infatti, è da ricercarsi in vecchi accordi commerciali oramai prossimi alla scadenza.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

Come ben sappiamo, in entrambi i capitoli di Metal Gear Solid sono presenti alcuni filmati storici, selezionati da diversi archivi. Questi filmati sono stati dati in licenza da varie realtà e gli accordi presi con Konami stanno scadendo. Una volta che lo sviluppatore e publisher riuscirà a rinnovare ed estenere i diritti d’uso, i due giochi torneranno nuovamente disponibili su tutte le piattaforme. Un problema che non riguarda solamente PC o PlayStation, ma anche piattaforme di distribuzione e di gioco digitale, come ad esempio Nvidia Shield TV o servizi veri e propri, come ad esempio PlayStation Now. Senza dimenticarsi, poi, di console come il Nintendo 3DS. Insomma: non se ne salva neanche una, a dimostrazione di come l’IP made in Konami sia oramai diffusa a livello globale.

La scadenza di questi diritti, però, non riguarda solamente i singoli capitoli di Metal Gear Solid. La scadenza dei diritti infatti inficia anche sulla collection in HD dei giochi, che da oggi in digitale non si può più vendere. La questione ovviamente non riguarda le copie fisiche, che possono continuare ad essere ovviamente vendute liberamente nei negozi e negli store online.

Al momento non è stata indicata ancora una data di ri-pubblicazione dei giochi su tutte le piattaforme. Questo genere di accordi però possono richiedere diverso tempo prima di essere finalizzati, dunque è possibile che ci vogliano più giorni prima di poter rivedere nuovamente i giochi di Metal Gear Solid sui vari store digitali.