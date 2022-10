Dopo il revival della serie di Silent Hill, Konami potrebbe a breve annunciare il remake di Metal Gear Solid 3. Come riportato online, infatti, il team di sviluppo che secondo i rumor sarebbe al lavoro sul progetto avrebbe confermato per errore il videogioco, a causa di un teaser trailer destinato a ridosso dei The Game Awards 2022, ma reso pubblico con poco più di un mese in anticipo su YouTube.

Il breve filmato conteneva l’immagine di una foresta e successivamente un codice MORSE, che secondo la decodificazione da parte di un utente Twitter reciterebbe la data dell’8 dicembre 1964, in piena Guerra Fredda. Metal Gear Solid 3 inizia con una sequenza di gioco proprio in un bosco ed è ambientato durate il periodo dello scontro tra Russia e Occidente. Un segnale di come effettivamente il team di sviluppo, che ha lavorato insieme a tante altre software house, potrebbe effettivamente essere al lavoro sul remake del gioco.

Chiaramente, almeno allo stato attuale, è impossibile confermare una simile teoria. Ci sono però fin troppi elementi che ci fanno pensare a un probabile annuncio del remake di Metal Gear Solid 3, tra cui la presenza di Konami nella lista clienti di Virtuos Studio. In aggiunta, la data rivelata dalla decodificazione del codice MORSE è la stessa in cui si terranno i prossimi The Game Awards.

Speculazioni e ipotesi a parte, non sarebbe una sorpresa vedere un ritorno della serie creata da Hideo Kojima. Dopo il tentativo fatto con Metal Gear Survive, ora Konami potrebbe aver deciso di dedicarsi a rimasterizzazioni e rifacimenti dei vecchi giochi del franchise. Una scelta prettamente sensata, visto che senza l’autore originale sarebbe davvero difficile poter scrivere un nuovo script convincente e in grado di accontentare i fan storici del brand. Come di consueto in questi casi vi invitiamo però ad attendere ulteriori notizie e conferme da parte di Konami.