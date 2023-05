Quando si parla di Metar Gear Solid 3, il rischio di dire qualcosa di sbagliato è sempre dietro l’angolo. E considerata l’ultima diatriba tra Hideo Kojima e Konami, non c’è molto da dire al riguardo. Da dire, tuttavia, ce l’ha Konami, che sottolinea che Metal Gear Solid 3 Remake uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, poiché pensato proprio per coinvolgere un numero spropositato di giocatori anche sulle altre console.

Resta comunque il fatto che, dopo tanti anni e molti rumor riguardanti un eventuale remake della terza iterazione dell’iconica serie creata dal genio di Setagaya, Metal Gear Solid è una saga rimasta impressa nella mente di tutti coloro che non hanno fatto a meno di goderne al tempo. Nonostante un remake fosse nell’aria, sapere della sua esistenza rasserena tutti. Cosa si potrebbe poi dire del trailer, in effetti?

La visuale passa da un formicaio a un terreno boschivo, per poi tornare a concentrarsi sulla fauna e la flora del luogo. Alberi, foglie secche e fango, tantissimo fango che potrebbe letteralmente soffocare chiunque, tranne però Snake. Ed è proprio con il suo volto deciso e concentrato che si chiude una brevissima presentazione e un’assicurazione per il futuro delle nuove riproposte, ora che Metal Gear necessita di tornare ai vecchi fasti per sensibilizzare chiunque è rimasto incantato un passato oltremodo fortunato e memorabile.

Metal Gear Solid 3 Remake, in tal senso, intende essere effettivamente quel tipo di opera trascinante e totale per chiunque cerchi di percepire nuovamente le atmosfere del passato, guardando però al futuro. Nel trailer, in tal senso, Konami ha sapientemente mostrato i tratti della giungla e le tante caratterizzazioni che solo un’opera di questo calibro può portare con sé, nonostante siano passati tutti questi anni interminabili. A volte è necessario tornare al passato e, soprattutto, rispolverare opere che hanno definito l’intero panorama. Era il momento di farlo sul serio.