Nonostante siano passati quasi sette anni dalla sua uscita, Metal Gear Solid 5 e il disarmo nucleare da parte dei giocatori sono ancora argomenti decisamente caldi. Peccato però che un nuovo video, lanciato dai ricercatori di Did You Know Gaming, abbia praticamente messo fine a ogni singola teoria intorno al gioco e al fantomatico Capitolo 3, chiamato Peace.

Andiamo con ordine: fin dai mesi successivi alla release del gioco di Hideo Kojima, in tanti pensavano che il vero finale del titolo fosse nascosto nel terzo capitolo, mai realmente sbloccato in-game. Tutti i riferimenti a questo fantomatico finale, inclusa una cutscene decisamente interessante, erano stati svelati grazie al datamining del gioco. A un certo punto tutti erano convinti di una cosa: per poter ottenere il vero finale di Metal Gear Solid 5 era necessario disarmare tutte le bombe atomiche dei giocatori. L’impresa però è impossibile, almeno giocando correttamente.

Come riportato da Did You Know Gaming, chiunque sia riuscito nel disarmare le armi atomiche lo ha fatto tramite un cheat. Esiste infatti un quantitativo di nuke che non è possibile disabilitare in maniera “normale”. Questo rende tutte le teorie in merito al Capitolo 3, così come al disarmo nucleare, semplici teorie dei fan e nient’altro. Il filmato, che racconta anche la vicenda di un gruppo di giocatori che riuscì a raggiungere la Pace su PlayStation 3 (salvo poi essere scoperti da Konami) è disponibile poco più in basso.

Con questo ultimo video, è molto probabile che tutte le teorie che circondano Metal Gear Solid 5 siano oramai arrivate al capolinea. Difficilmente in futuro Konami riproporrà un nuovo capitolo della serie, dunque tutta la grande vicenda creata da Hideo Kojima in oltre vent’anni di carriera in Konami sembra davvero arrivata alla sua conclusione. Salvo, ovviamente, incredibili capovolgimenti di fronte. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.