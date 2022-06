I dance pad sono spesso utilizzati per completare titoli particolarmente difficili e impegnativi come i Dark Souls. Una streamer statunitense ha però deciso di utilizzare una di queste periferiche per portare a termine Metal Gear Solid. Il risultato? Ovviamente positivo! Una run decisamente impegnativa, trasmessa in diretta su Twitch.

Lilly, conosciuta come KittyRawr, ha cominciato la run su Metal Gear Solid circa tre settimane fa, con alcune pause per via dello sforzo fisico. “Ho pensato subito al gioco di Hideo Kojima per una run con il dance pad. Si tratta di un titolo che conosco bene, e mi sono sempre chiesta come sarebbe stato giocarlo con questa particolare periferica e come sarebbero state le sfide contro Tank o Psycho Mantis”, le parole della streamer dichiarate durante un’intervista con i colleghi di Gamesradar.

L’intera run è stata molto divertente e la streamer ha dimostrato anche una certa abilità con il dance pad, tanto da aver sconfitto Tank al suo primo tentativo. Un’impresa sicuramente non facile, che è stata necessariamente spalmata su più sessioni. La streamer ha portato a termine il gioco a difficoltà Normale, impiegandoci circa 14 ore, salvando 16 volte e arrivando alla schermata di game over ben 120 volte. Numeri di tutto rispetto, visto il livello di complessità nei controlli. Le sessioni di gioco sono ovviamente recuperabili sul canale Twitch di KittyRawrs, mentre poco più in basso potete osservare le statistiche alla fine della run.

I DID ITTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Metal Gear Solid on a dance pad…COMPLETED!!!! #MetalGearSolid pic.twitter.com/M5p1IpCZMH — Lilly ✧ (@RealKittyRawr) June 1, 2022

Metal Gear Solid è forse uno dei giochi più iconici di Hideo Kojima. La serie è attualmente in pausa e non è chiaro se Konami pubblicherà nuovi capitoli dopo il divorzio dal game designer. Attualmente Kojima è impegnato su un nuovo gioco, di cui però non conosciamo i dettagli. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.