Sono passati oramai 9 anni dalla release di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e per l’occasione Hideo Kojima, game designer e autore della serie, ha voluto parlare di come in realtà quel prologo nascondesse qualcosa di molto più profondo. Kojima, che dopo l’allontanamento di Konami si è messo in proprio aprendo un suo studio di sviluppo, ha divulgato su Twitter alcuni aneddoti, fino a oggi tenuti nascosti al grande pubblico su quella sorta di anticipazione del gioco completo.

Se è vero che è Ground Zeroes servì come prologo, in realtà nei piani di Kojima c’era la volontà di provare a sperimentare con un videogioco a episodi. “Inizialmente era un prologo, ma internamente era un esperimento, per capire se fosse possibile realizzare un titolo a episodi”, le parole del game designer. L’idea del team di sviluppo, diretto dallo stesso Kojima, era semplicemente quello di lavorare a vari episodi tenendo conto dei feedback dei giocatori. L’idea però venne presto abbandonata, soprattutto per via dell’accoglienza che gli utenti avevano riservato a questo esperimento.

L’idea di un gioco a episodi non è completamente nuova e ha avuto anche un breve successo nel mondo dei videogiochi. Life is Strange, per esempio, è stato un grande precursore di questa idea. Altri prodotti hanno poi voluto seguire questo modus operandi, ma a oggi sembra decisamente dismesso, almeno per quanto riguarda le avventure e i titoli prettamente single player.

In fact, it was my big intention to launch GZ. The development of a full game takes for 4-5 yrs. Times change during production. So I thought of offering an episodic format, like a streamed drama, where one episode is produced and distributed. GZ was meant to be an experiment. https://t.co/EeyJAs2HCR — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 20, 2023

Ground Zeroes non è stato un esperimento di successo e dopo il debutto del quinto capitolo (avvenuto nel 2015) la serie sembra essersi presa un lungo periodo di stop, a eccezione di Metal Gear Solid Survive, spin-off poco apprezzato dal pubblico. Chissà se in futuro Konami non decida di riprendere in mano il franchise, magari affidandolo ad altri team di sviluppo, come avvenuto di recente per Silent Hill. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.