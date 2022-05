Probabilmente non ne avevate ancora sentito parlare, ma Frigato: Shadows of the Caribbean è uno di quei giochi che cerca di unire più franchise in una sola volta. In questo caso il gioco indipendente richiama tantissimo i classici strategici come Commandos o Desperados, ma con i pirati e con un pizzico di Metal Gear Solid. Incuriositi? Come potreste non esserlo!

Sviluppato da Mercant Games e pubblicato da Ultimate Games, Frigato: Shadows of the Caribbean è l’ennesima dimostrazione che oggi come oggi non esista più un solo genere di videogiochi. Il titolo è infatti uno strategico tattico in tempo reale, con elementi stealth e che prende ispirazione da Pirati dei Caraibi, Sea of Thieves e altri film o videogiochi pirateschi. Il tutto con una manciata di meccaniche RPG, come i tratti tipici del capitano da impersonare.

L’obiettivo dei giocatori sarà quello di prendere controllo di una nave piena di bucanieri e dirigerne le operazioni, come assaltare isole, navi nemiche e molto altro. Non sarà però un gioco fedele alla pirateria come la conosciamo, ma proprio in virtù di questo omaggio ai franchise che trattano i pirati come un fantasy ci saranno diverse creature mistiche, come una sirena in un bagno, che sembra essere una sorta di boss. In aggiunta c’è una citazione diretta a Metal Gear Solid, che però non vi roviniamo con uno spoiler.

Se tutte queste promesse vi hanno incuriosito, abbiamo una buona notizia per voi. Frigato: Shadows of the Caribbean non è ancora disponibile, ma il 13 giugno 2022 andrà in scena il prossimo Steam Next Fest e gli sviluppatori hanno in programma di lanciare una demo il giorno stesso dell’inizio del festival digitale. Il nostro consiglio dunque è quello di visitare la pagina del gioco (che trovate a questo indirizzo) e inserire il gioco nella vostra wishlist. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo