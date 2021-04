Metal Gear Solid: la serie potrebbe tornare, ma non come ve l’aspettate

La recente situazione di Konami e delle proprie IP non lascia molti sorrisi sui volti degli appassionati. Questo a causa di un cambio di rotta molto radicale effettuato negli anni da parte del colosso giapponese, il quale ha preferito non concentrarsi su quelli che sono i propri brand di punta. Accade spesso, però, che il web si riempia di insistenti voci di corridoio sul ritorno di una saga come quella di Silent Hill ma non solo, dato che oggi emerge un nuovo rumor che sembra volerci convincere del ritorno di Metal Gear Solid.

L’ultimo capitolo rilasciato della saga di Metal Gear è stato il tanto discusso Survive, il quale uscì pochissimi anni dopo l’ultima fatica realizzata da Hideo Kojima: ovvero Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ad oggi il dolore fantasma continua a persistere nell’animo dei fan di questa saga, che stando ad un nuovo rumor potrebbe trovare nuova vita prossimamente. Secondo quanto riferito da ACG-Gaming, Konami non vorrebbe lasciare in pausa una delle proprie saghe di punta e questo potrebbe aprire a un ritorno di Metal Gear.

A cambiare potrebbe essere la modalità di produzione, che vedrebbe la compagnia giapponese con sede a Roppongi dare in licenza l’IP di Metal Gear Solid a team di sviluppo esterni. La cosa sarebbe assolutamente molto intrigante, soprattutto perchè permetterebbe un grande ritorno per il franchise. La fonte di questo rumor sembra anche essere abbastanza attendibile, ancor di più se si pensa che riuscì a predire con anticipo i rinvii di Vampire Bloodlines 2 e il più recente Deathloop.

Metal Gear Solid 4 (2008)

Ovviamente dopo questo rumor i fan si sono scatenati in speculazioni sul futuro della saga, con anche possibili collegamenti con il prossimo titolo in sviluppo presso Kojima Production che, stando alle recenti dichiarazioni di Yoji Shinkawa non tarderà ad essere presentato. Che il nuovo gioco di Kojima e compagnia sarà proprio un nuovo Metal Gear Solid?