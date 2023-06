Se siete fan di Metal Gear Solid stavate certamente aspettando questo momento con ogni fibra del vostro corpo: la Master Collection è finalmente disponibile per il preorder su Amazon, con un prezzo di listino di 59,99€ per la versione PS5.

Effettuare ora il preordine è vantaggioso per ben 2 motivi: in primo luogo, avrete la certezza di ricevere la vostra copia direttamente a casa al giorno dell’uscita, il 24 ottobre (o addirittura prima, dato che Amazon è famoso per “rompere” il day one). Inoltre, qualora dovesse andare in sconto, magari per il Prime Day, potrete pagare il prezzo più basso al momento del pagamento, che verrà effettuato alla spedizione.

La Master Collection rappresenta il pacchetto definitivo che riunisce gli inizi della leggendaria serie di Metal Gear. Preparatevi a infiltrarvi nelle basi nemiche di tutto il mondo, completare missioni in modo furtivo e immergervi in una storia cinematografica a dir poco avvincente. Il Volume 1 di questa straordinaria raccolta include i titoli originali che hanno dato inizio alla serie, tra cui Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (con inclusi le VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection).

Ma non è tutto, perché Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 offre anche degli interessanti contenuti bonus, tra cui un libro di sceneggiature che racchiude il testo in-game di ciascun titolo e un libro Master che approfondisce la storia e i personaggi. Troverete anche due romanzi grafici digitali, realizzati dall’acclamato illustratore Ashley Wood, che vi faranno rivivere gli eventi di Metal Gear Solid attraverso pannelli animati dinamicamente e meravigliosamente realizzati.

Insomma, Metal Gear Solid: Master Collection è una collezione davvero imperdibile per i fan della serie e per coloro che desiderano scoprire le radici del genere stealth-action. Una volta ricevuto a casa, a ottobre, non vi resterà che impugnare il vostro controller e prepararvi a un’esperienza di gioco straordinaria.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al preorder. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che le scorte disponibili terminino.

