Konami ha da poco annunciato la sua lineup per il TGS 2022, aggiungendo che uno dei titoli in questione sarà il piacevole ritorno di una saga amatissima. Tra le varie speculazioni, una delle prime ipotesi prevede il possibile ritorno di Silent Hill. Tuttavia, un’opzione più probabile sembra quella che vede il ritorno di Metal Gear Solid in una nuova veste. La notizia è stata riportata inizialmente dalla testata VGC, per poi essere confermata dall’insider Dusk Golem, che ne ha garantito l’affidabilità.

Nel presentare la sua lineup per il TGS 2022, Konami ha infatti parlato del ritorno di una serie molto amata che, stando alle nuove voci, potrebbe essere quella di Metal Gear Solid. Stando ai post condivisi da Dusk Golem sul suo account Twitter, infatti, il ritorno della saga dovrebbe avvenire con una remastered dei primi tre capitoli. Dunque, non si tratterà di un lavoro simile a quello svolto da Naughty Dog con The Last of Us: Part I ma di una semplice remastered. Nonostante sia già presente una versione aggiornata della saga, l’insider garantisce che questa nuova edizione avrà una grafica ancor più dettagliata e una risoluzione maggiore per adeguarsi alle nuove console sulle quali sarà disponibile.

Nella traduzione di un secondo post, condiviso sempre da Dusk Golem, si possono leggere ulteriori informazioni su queste presunte nuove versioni di Metal Gear Solid. Secondo l’insider, infatti, i titoli sarebbero pensati per un rilascio separato ma con la presenza anche di una collection che possa raggrupparli tutti. La collezione, inoltre, avrà dei contenuti che non saranno presenti nelle versioni singole.

(2/2) heard about it), I've had it from an 100% source and not. The plan is to release the three remasters seperately, but also together as a collection (where also get the MSX versions of Metal Gear 1+2 if buy together). Just chiming in there, that is something coming.

