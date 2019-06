Metal Gear Solid: la saga è uno strumento dei servizi segreti USA secondo il governo russo

Secondo un rappresentante del governo russo Metal Gear Solid, la celebre saga ideata da Hideo Kojima, è uno strumento dei servizi segreti USA.

Mentre il celebre game designer Hideo Kojima è al lavoro sull’attesissimo Death Stranding, titolo atteso per il prossimo 8 Novembre 2019, sembra proprio che la sua più celebre saga sia ritornata al centro dell’attenzione pubblica. Ma per quale motivo, in questo caldissimo Giugno 2019, Metal Gear Solid è tornato al centro di così tante discussioni?

Il motivo è presto detto: secondo un’esponente del governo russo, infatti, la celebre opera altro non è che un potente strumento capace di manipolare il volere delle persone nelle mani dei servizi segreti americani. Un’accusa non esattamente leggera.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

Andrei Kartapolov, il ministro della difesa russo, ha infatti espressamente dichiarato: “Dei progetti americani, come RuNet Echo e Metal Gear Solid, hanno come obiettivo quello di manipolare l’opinione pubblica, specialmente quella dei cittadini più giovani. In particolare mirano ad aumentare il numero di proteste e manifestazioni”.

Se di Metal Gear Solid poco c’è da aggiungere, il precedentemente citato RuNet Echo è un portale in inglese contenente le principali notizie provenienti dal territorio russo.