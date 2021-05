Metal Slug: il nuovo capitolo si mostra con un gameplay ricco di nostalgia

Chi è nato tra gli anni 80 e 90 ricorderà con piacere i pomeriggi passati nelle sale giochi con Metal Slug. Il titolo, per chi non lo conoscesse, è uno sparatutto a scorrimento orizzontale prodotto nel 1996 da SNK, divenuto famoso per il suo stile cartoon, il suo umorismo velato ed il suo gameplay tanto semplice quanto bello. Il successo dell’opera lo ha portato ad avere diversi seguiti con ambientazioni e trame sempre più folli ed esagerate, riuscendo ad entrare nel cuore di tutti gli appassionati di videogame.

Se siete coloro che ancora oggi giocano ai videogames, avrete sicuramente iniziato con Metal Slug e ci si scalderà sempre il cuore quando torna alla ribalta con diversi capitoli. SNK e TiMi Studios hanno recentemente pubblicato il primo video gameplay di Awakening, un nuovo ed entusiasmante episodio in lavorazione per piattaforme mobile. Il titolo non ha ancora una data di lancio fissa ma il breve filmato che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia testimonia l’amore verso il franchise con una grafica rivisitata ma non stravolta ed alcune nuove meccaniche davvero interessanti.

Nonostante i titoli rilasciati su mobile non siano visti di buon occhio, Metal Slug Awakening potrebbe risultare davvero interessante. Non si sa molto sul progetto, solo che a giugno si terrà la closed beta dedicata. Per il momento non è ancora chiaro se il titolo verrà rilasciato successivamente anche su PC e console, ma non è certamente da escludere. TiMi Studios sono gli stessi creatori del MOBA Pokémon Unite, spin off della serie con i mostriciattoli più amati del mondo.

Ovviamente nel trailer non mancano riferimenti ai vecchi capitoli di Metal Slug con tutti i mondi proposti nei precedenti episodi. Lo stile è rimasto lo stesso con alcune sezioni platform davvero interessanti con nuove armi e aree nascoste pronte a regalarci qualche premio extra. Insomma, se siete fan di questa iconica saga vi invitiamo a tenerlo d’occhio. Per ogni altra informazione aggiuntiva, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.