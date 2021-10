Metro 4 e una nuova IP tripla A in sviluppo! 4A Games scatenata

Dopo un Metro Exodus che ha ammaliato gli amanti della serie videoludica basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij, c’è grande attesa per i prossimi progetti dei talentuosissimi ragazzi di 4A Games, e c’è anche chi chiede a gran voce un Metro 4.

Ad dare una prima conferma sull’esistenza di Metro 4 è stato lo stesso team di sviluppo ucraino, il quale ha menzionato una serie di progetti a cui sta lavorando all’interno di una richiesta di personale sui social.

Oltre a citare espressamente un quarto capitolo della serie di Metro non ancora annunciato, il team di sviluppo sarebbe al lavoro anche su una nuova IP tripla A multipiattaforma, anch’essa non ancora annunciata.

4A Games Developers behind Metro Series Working On Multiple Unannounced Games

– Unannounced Metro 4

– Unannounced AAA Multi-platform Game ( New IP)

– Using Improved 4A Engine

– Boss Fights & Human Combat Setup

~ Very Talented Studio if u don't played last Metro game U shouldS pic.twitter.com/8Jo3SmUKJz

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 20, 2021