Metro è il passato, 4A Games è al lavoro su qualcosa di nuovo

La saga di Metro sembra essere stata riposta nell’armadio. Almeno per ora, visto che i nuovi annunci di lavoro di 4A Games, lo sviluppatore dietro i tre adattamenti basati sulla saga creata dallo scrittore Dmitrij Alekseevič Gluchovskij parlano specificamente dello sviluppo di una nuova IP. Esattamente: al momento gli sviluppatori sono sì al lavoro su qualcosa, ma si tratta di un nuovo progetto, completamente inedito.

Nel sito web di 4A Games non tutte le posizioni, ovviamente, si riferiscono alla nuova IP. Sei di esse però sì e questo ci fa presuppore che i lavori siano appena all’inizio. Ed è anche naturale, considerando che i in realtà il capitolo Metro non si è ancora chiuso del tutto, considerando la recente release della versione Enanched del terzo capitolo, una sorta di remaster per poter garantire una qualità visiva nettamente migliore rispetto al passato almeno per PC, PlayStation 5 e console della famiglia Xbox. Il supporto dunque continuerà a lungo andare ma ovviamente il team maltese ha bisogno di passare a qualcosa di nuovo.

Quale sarà però il prossimo step di 4A Games? Abbandonato Metro, alcuni elementi probabilmente ritorneranno. D’altronde non è una novità: gli studi di sviluppo tendono sempre a ripetersi ed è davvero difficile riuscire a cambiare lo stampo ben preciso. E così, navigando un po’ il sito si viene a conoscenza che nella nuova IP saranno presenti anche delle creature di qualche tipo, perché lo sviluppatore è proprio alla ricerca di un Concept Artist in grado di dare una fisionomia e un volto ai prossimi nemici(?) del nuovo progetto.

Certo, viene difficile pensare che 4A Games possa aver abbandonato del tutto la saga di Metro. Non è escluso che nel prossimo futuro non ci sia una rivistazione, anche se al momento la direzione dei ragazzi a Malta sembra essere quella di muoversi verso qualcosa di completamente nuovo e inedito. Piattaforme di destinazione? Ancora non specificate ma appare chiaro che l’obiettivo del team saranno quelli classici di questo ultimo anno, ovvero le console di nuova generazione.