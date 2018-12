Metro Exodus: data di uscita anticipata di una settimana, nuovo trailer disponibile

Metro Exodus uscirà con una settimana di anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato. Più precisamente, l’opera sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2019, invece che dal 22 febbraio 2019. Le motivazioni dietro questa scelta sono abbastanza ovvie: la precedente data coincideva con Anthem.

Certo, ora l’opera deve fare i conti con Crackdown 3 e Far Cry New Dawn (il nuovo spin-off di Far Cry 5): probabilmente sono stati ritenuti degli avversari di minore forza. Insieme alle ultime novità sull’uscita, è stato condiviso un nuovo filmato che vi proponiamo poco sotto.

Klemens Kundratitz, CEO presso Deep Silver, ha dichiarato:

“I nostri fan attendono pazientemente Metro Exodus da quando abbiamo annunciato il titolo all’E3 2017. In precedenza avevamo ritardato la data d’uscita per permettere a 4A Games di avere abbastanza tempo per creare la loro ambiziosa visione per il gioco, ma ora siamo lieti di confermare che Metro Exodus è entrato in Fase Gold e siamo in grado di anticipare la data d’uscita al 15 febbraio 2019.”

Vi ricordiamo che l’opera sarà disponibile per Xbox One, PC e PlayStation 4. Certamente febbraio sarà un mese molto impegnativo per gli appassionati del gaming. Diteci, quale gioco prenderete per primo? Riuscirete a giocarli tutti? Uno dopo l’altro?