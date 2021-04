Metro Exodus Enhanced Edition: dettagli e data di uscita

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie FPS cominciata esattamente dieci anni fa con Metro 2033 e successivamente con Metro Last Night. L’ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver ed è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco ha ricevuto un’accoglienza più che positiva tanto da diventare uno degli sparatutto in prima persona più belli della scorsa generazione.

Gli sviluppatori di Metro Exodus hanno da poco annunciato che a breve sarà disponibile Metro Exodus Enhanced Edition per PC, precisamente il prossimo 6 maggio. Non si tratta di un classico update del titolo rilasciato nel 2019, ma questa versione sfrutterà la potenza delle GPU abilitate per il ray tracing garantendo un miglioramento visivo mai visto prima. Digital Foundry ha pubblico un corposo video analisi che potete gustarvi proprio alla fine di questa notizia.

Metro Exodus Enhanced Edition propone diverse funzionalità importanti tra cui il supporto per il DLSS 2.0 sull’hardware NVIDIA. Si tratta quindi di una versione separata al gioco originale e non un normale update come molti credevano. Sarà disponibile il prossimo 6 maggio su Steam, Epic Games Store, Good Old Games e Microsoft Store completamente gratuito per tutti i possessori della versione originale.

Per quanto riguarda i salvataggi per coloro che lo hanno acquistato su Steam, Epic Games Store e GOG funzionano senza nessun particolare problema. Invece, per coloro che possiedono la versione del Microsoft Store, non viene permesso il trasferimento dei dati in quanto vengono criptati sul cloud interno. Aggiunta infine una funzionalità in cui sarà possibile sbloccare i singoli capitoli senza dover necessariamente rigiocarli con a disposizione un set di equipaggiamento base scelto dagli sviluppatori. Il peso di Metro Exodus Enhanced Edition è abbastanza corposo, vi serviranno 80 gb di spazio libero. Il team di sviluppo infine ha dichiarato che in futuro verranno svelati dettagli ed informazioni aggiuntive riguardanti le versioni per PS5 e Xbox Series X|S.