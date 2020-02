Metro Exodus: esordio col botto su Steam, è il secondo gioco più venduto sullo store

È passato esattamente un anno dall’uscita di Metro Exodus, e finalmente l’FPS sviluppato da 4A Games è stato reso disponibile anche su Steam. Il titolo è stato protagonista di una discussione molto accesa dodici mesi fa, quando a pochi giorni dal rilascio era stata annunciata l’esclusività su Epic Games Store per la durata di un anno. Ora che il terzo capitolo della saga è uscito anche sullo store di Valve ha fatto segnare un esordio coi fiocchi.

Andando a dare un’occhiata alla lista dei videogiochi più venduti al momento su Steam, possiamo trovare Metro Exodus al secondo posto, confermando quella che era la voglia da parte dei giocatori fidelizzati alla piattaforma di Valve di poter mettere le mani sul titolo, anche dovendo aspettare un anno. Al primo posto della lista troviamo la sorpresa: Wolcen Lords of Mayhem, il nuovo Diablo-Like che sta appassionando tantissimi videogiocatori.

La lista dei dieci titoli più venduti del momento su Steam è la seguente:

Wolcen Lords of Mayehm Metro Exodus Metro Franchise Bundle iRacing Metro Exodus Expansion Pass Football Manager 2020 Street Fighter V Champion Edition Frostpunk Resident Evil 3 Remake Resident Evil 2 Remake

C’è da sottolineare come oltre al secondo posto ottenuto da Metro Exodus, la saga ritorna in classifica anche al terzo posto con il bundle contenente tutti i capitoli della saga più i DLC usciti fin’ora, e al quinto posto si può trovare il Pass per le espansioni del terzo capitolo. Scendendo leggermente nella classifica troviamo anche il recente Street Fighter V Champion Edition e i preordini di un titolo attesissimo come Resident Evil 3 Remake. Cosa ne pensate dell’esordio col botto di Metro Exodus su Steam?