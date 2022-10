Gli ultimi eventi che stanno accadendo in terra Ucraina stanno sconvolgendo un po’ tutto il mondo, e anche l’industria videoludica ha e sta continuando ad avere diverse conseguenze. In passato abbiamo già parlato di quanto accaduto ai ragazzi di GSC Game World e allo sviluppo del proprio STALKER 2, titolo rinviato a data da destinarsi proprio a causa dello spostamento di molti sviluppatori ucraini in Repubblica Ceca. Ora, arriva una notizia ancora peggiore, e riguarda un animatore che aveva lavorato a Metro Exodus.

Parliamo di Andrii Korzinkin, animatore che ha lavorato insieme allo studio ucraino 4A Games e che è stato ucciso in uno scontro mentre difendeva il suo paese. La notizia della sua dipartita è stata condivisa su Twitter dall’attuale gameplay designer di Remedy, Leonid Stepanov, il quale aveva lavorato in precedenza con Korzinkin proprio in un periodo in cui i due collaboravano in 4A Games.

“Andrii ‘Nizrok’ Korzinkin è morto mentre svolgeva una missione di combattimento nella lotta per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Era un animatore di talento, una persona incredibile e un vero eroe. Riposa in pace, amico. Ci mancherai”, questo il messaggio che Stepanov ha voluto dedicare al suo ex-collega e amico che, come purtroppo tantissime altre persone, ha perso la vita in un conflitto che speriamo termini al più presto.

Andrii "Nizrok" Korzinkin (@korzinkin_3d) died while performing a combat mission in the struggle for independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. A talented animator, incredible person and real hero. Rest in peace, friend. We all miss you. https://t.co/2OC83CMdfU — Leonid Stepanov (@Leonid_Games) October 2, 2022

Lo stesso Stepanov ha successivamente rilasciato una breve intervista alla redazione di PC Games, all’interno della quale il gameplay designer ha voluto ricordare alcuni dei momenti condivisi con Andrii Korzinkin ai tempi di 4A Games e nel corso dello sviluppo di Metro Exodus (lo potete acquistare su Amazon), un gioco che presenta al suo interno un comparto di animazioni di altissimo livello. Proprio nell’ultimo capitolo della saga videoludica di Metro, Korzinkin è stato responsabile di gran parte delle animazioni presenti nelle fasi di gameplay, di quelle dei vari personaggi e nei filmati.