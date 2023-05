Metro Last Light compie ufficialmente 10 anni e per festeggiare, il team ucraino di 4A Games ha deciso di regalare la Complete Edition del gioco su Steam. Non si tratta di una prova a tempo, ma proprio di un videogioco gratis a tutti gli effetti e che quindi, una volta riscattato, rimarrà vostro per sempre.

Non sappiamo quanti non abbiano ancora avuto modo di giocare Metro Last Light, ma per chi non lo avesse fatto si tratta di un ottimo FPS con una componente narrativa davvero di buon livello. Magari avrete modo di avvicinarvi alla saga

Che cosa è Metro Last Light? Metro: Last Light è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da 4A Games e pubblicato nel 2013. È il secondo capitolo della serie di videogiochi “Metro” e il sequel diretto di “Metro 2033”. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui gran parte dell’umanità è stata costretta a vivere nelle metropolitane di Mosca dopo un disastro nucleare. I sopravvissuti si trovano ad affrontare minacce sia esterne, come creature mutanti e bande ostili, che interne, come conflitti tra diverse fazioni umane. Il giocatore assume il ruolo di Artyom, un giovane uomo che si impegna a proteggere la sua comunità dalla minaccia delle creature mutanti. L’obiettivo principale del gioco è quello di esplorare le metropolitane, affrontare pericoli e missioni per progredire nella trama. La modalità di gioco offre una combinazione di combattimenti, furtività e sopravvivenza, permettendo ai giocatori di scegliere diverse strategie per affrontare gli avversari.

Da ieri, 18 maggio, fino al prossimo giovedì 25, avrete modo di scaricare gratuitamente, attraverso questo link. Metro Last Light su Steam. Per trasparenza è corretto sottolineare che non si tratta della versione Redux, ma di quella originale. Ma poco male perché l’esperienza non cambia particolarmente e siamo certi riuscirete ad apprezzarlo comunque senza problemi.