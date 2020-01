Metro Redux potrebbe uscire su Nintendo Switch

Il sistema di classificazione PEGI ha recentemente elencato sul proprio sito web Metro Redux, la collection contenente Metro 2033 e Metro last Light, per la console Nintendo Switch. La collection è stata rilasciata originariamente per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2014 e a quanto pare sembra che un porting stia per raggiungere anche la console ibrida Nintendo.

Metro Redux non si limita a unire in un unico pacchetto i primi due capitoli videoludici della saga di Metro, ma porta con sé tutta una serie di miglioramenti tra cui grafici, all’intelligenza artificiale, ai controlli e alle animazioni.

La collection propone anche un diverso approccio alle difficoltà in entrambi i giochi. Coloro che hanno preferito il gameplay più orientato alla sopravvivenza e dai tratti più horror di Metro 2033, in Metro Redux potranno giocare entrambe le campagne nello stile di gioco “Survival”, mentre quelli che hanno apprezzato il gameplay più orientato all’azione di Last Light possono provare lo stile di gioco “Spartan”.

L’autore dei romanzi dai quali sono tratti i videogiochi di Metro, Dmitry Glukhovsky, ha inoltre recentemente rivelato che ci sono dei piani per un nuovo capitolo nella serie FPS post-apocalittica sviluppata dagli ucraini 4A Games. Come accogliereste l’arrivo di Metro Redux su Nintendo Switch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.