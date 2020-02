Metro Redux, disponibile il trailer di lancio per Nintendo Switch

Uno dei difetti storici delle console Nintendo è sempre stato quello legato ai titoli di terze parti, con molti giochi presenti sulle piattaforme di Microsoft e Sony mai approdati sui vari prodotti di Nintendo. Una problematica, questa, che negli ultimi anni sta fortunatamente pian piano cominciando a venire meno, con alcuni titoli di primaria importanza che stanno cominciando ad approdare anche sulla piccola ibrida di casa Nintendo. Ultimo gioco a sbarcare su Switch proprio ieri, il 28 febbraio, è stato nientepopodimeno che Metro Redux, collection contenente le versioni remastered sia di Metro 2033 che di Metro Last Light.

Uno sbarco fino a pochi mesi fa assolutamente non pronosticabile, che si va ad aggiungere all’altrettanto eclatante arrivo su Nintendo Switch di The Witcher 3, di cui potete trovare comodamente qui la nostra recensione.

Per celebrare l’esordio di Metro Redux e della saga sulle console di Nintendo 4A Games ha deciso di pubblicare l’immancabile trailer di lancio, che potete trovare comodamente qui sopra. Un breve filmato, che si concentra principalmente sul fatto di poter finalmente giocare ai due titoli della serie in completa libertà, anche, guarda caso, direttamente in metropolitana.

Nell’attesa della nostra recensione di questa particolare versione del titolo che arriverà a breve potete dare un’occhiata alla bontà della conversione di Metro Redux su Nintendo Switch in queste prime immagini dedicate.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto del lancio dei primi due titoli della celebre saga su Nintendo Switch? Avreste mai detto un giorno di poter mettere le mani su dei titoli così tecnicamente esosi anche su una piccola portatile come quella nipponica? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come al solito direttamente nei commenti sotto questa notizia.