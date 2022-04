Il Nintendo 64 non ha mai ricevuto un gioco della serie di Metroid. Per molti dei fan di Samus Aran si tratta sicuramente di un’occasione sprecata, che però due sviluppatori indipendenti stanno cercando di implementare per poter colmare questa mancanza. E i primi passi, possiamo ammetterlo, non sembrano così male.

Dietro al progetto troviamo Luto Akino, che è uno sviluppatore indipendente, che ha approfittato di Twitter per condividere la sua ipotetica versione di Metroid 64. Lo sviluppatore ha optato per una visuale in terza persona e guardando il filmato ci sembra davvero di essere tornati indietro all’epoca del Nintendo 64. Il tutto è stato creato con il popolare engine Unity e anche l’animazione sembra essere decisamente fluida. Certo, la build non è ancora completa ed è afflitta ancora da qualche bug.

Il progetto ricorda a tutti gli effetti un vero e proprio 3D action con elementi platform. Il tutto è ovviamente un vero e proprio atto d’amore dei fan nei confronti della serie, ma ovviamente non è al sicuro di eventuali strike da parte di Nintendo. Il motivo? Il copyright. Se è vero che Metroid in 3D per Nintendo 64 non esiste, è anche vero che al momento tutti coloro che sono impegnati sul gioco stanno utilizzando del materiale protetto dal copyright, anche solo per il modello di Samus Aran. Pur non essendoci ufficialmente nulla ancora online da poter scaricare, anche solo l’esistenza di questo materiale potrebbe essere sufficiente a spingere i legali del colosso nipponico a intraprendere delle azioni vere e proprie.

Metroid 64 è sicuramente un progetto molto interessante e se tutto andrà come previsto, sarà sicuramente interamente giocabile da parte dei fan. Se davvero Nintendo non interverrà, però, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima di provarlo con mano: l’uscita di questo speciale fan game sembra infatti essere ancora molto, molto lontana. Riuscirete a resistere?