Metroid Dread ha un sacco di animazioni segrete che aspettano solo di essere scoperte

Metroid Dread non è solo un ottimo gioco, come abbiamo testimoniato in fase di recensione. Come ogni gioco Nintendo che si rispetti, il titolo è pieno di misteriosi easter egg che aspettano solo di essere scovati. La caccia, però, potrebbe durare un po’ a lungo, poiché ci sono un tot di animazioni da scoprire, che non è così facile attivare, almeno se giochiamo secondo le “regole”.

Attenzione! Spoiler più avanti! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo!

Come è stato testimoniato su Twitter, in Metroid Dread ci sono due boss che possono attivare delle cinematiche decisamente differenti da quelle che abbiamo visto. E per ora ne sono state scoperte solamente due, ma tutto ci fa pensare che potrebbero essercene delle altre, considerato almeno la qualità con cui gli sviluppatori hanno lanciato il titolo. Una dddi queste animazioni segrete è stata sbloccata durante la boss fight con Kraid: lanciando una bomba in un punto specifico, si può danneggiare l’ombelico del boss. Si tratta di un easter egg funzionale al gameplay, poiché in quel momento specifico del gioco non si ha ancora la possibilità di utilizzare le bombe.

Non è ancora chiaro quanti di questi easter egg siano stati nascosti all’interno del gioco. Nelle scorse settimane un altro utente Twitter aveva scoperto un’altra animazione segreta dell’esclusiva Nintendo Switch, sempre nella stessa boss fight. È molto probabile che gli sviluppatori abbiano nascosto easter egg simili per quasi tutta la mappa. Non c’è un modo specifico per sbloccarli e nella maggior parte dei casi il tutto si sblocca praticamente a caso.

Con questo piccolo tocco di magia, Metroid Dread riesce sicuramente ad alimentare il suo fattore rigiocabilità. Nonostante ciò, ovviamente, vi invitiamo a non guardare i video presenti in questa news e provare a scoprirli da soli. E chissà che tra qualche settimana non spuntino fuori altre animazioni e interazioni prima d’ora segrete e ancora nascoste. La sensazione è che questo trend, almeno tra i fan, continuerà fino all’ultimo.