A partire da ieri, 22 agosto, ha preso il via l’edizione 2023 della Gamescom di Colonia, ovvero quello che è il più grande appuntamento europeo dedicato ai videogiochi, e, come vi stiamo raccontando sin da stamattina, proprio in concomitanza dell’evento, Amazon ha dato il via alla sua nuovissima “Gaming Week”, ovvero un lungo periodo di sconti che, fino al prossimo 3 settembre, ci permetterà di acquistare tantissimi prodotti relativi al gaming, videogame compresi, con sconti che possono arrivare anche al 30%.

Proprio in tal senso, vi segnaliamo che tra i vari (ed ottimi) titoli in sconto in queste ore, sul portale è disponibile con un taglio al prezzo dell’11% lo spettacolare Metroid Dread, ultimo capitolo della popolarissima saga Nintendo, arrivato sul mercato a fine 2021, ed oggi disponibile al prezzo di appena 44,99€!

Un piccolo ma gradevole affare, per un gioco che al tempo è stato accolto con clamore di critica e di pubblico praticamente ovunque, anche grazie alla sua capacità di mescolare meccaniche vecchie e nuove in un mix adrenalinico e avvincente!

Sviluppato da MercurySteam, ovvero il team che diede i natali anche allo splendido reboot della serie Castlevania (Castlevania: Lords of Shadow), Metroid Dread non è un titolo stand alone, ma addirittura un sequel diretto dello storico Metroid Fusion, titolo arrivato su Game Boy Advance oltre 20 anni fa, da cui questo Drear riprende quindi parte della trama, pur restando un gioco totalmente autonomo, e godibile anche per chi non abbia mai messo mano ad un Game Boy.

Al giocatore il compito di accompagnare Samus Aran in una nuova avventura, stavolta sul misterioso pianeta XDR, dove la nostra eroina dovrà cacciare e stanare il temibile parassita X, una pericolosa forma di vita aliena rimasta ancora in vita dopo gli eventi del gioco precedente. Disabitato e brullo, ma non per questo privo di insidie, il pianeta XDR ci metterà a dura prova nel corso del gioco, anche a causa degli “E.M.M.I.”, invincibili androidi adoperati per raccogliere campioni di DNA provenienti dal parassita, ed ora a caccia della stessa Samus con l’intento di annichilirla!

Capitolo riuscitissimo della serie Metroid, Dread è dunque un titolo vivamente consigliato, anche a chi, magari, in tutti questi anni non si è ancora affacciato a questa splendida e storica saga Nintendo. Per questo, vi suggeriremmo di acquistare subito questo gioco, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che il videogame si esaurisca del tutto.

