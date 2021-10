Metroid Dread: scovato un bug tremendo che rovina l’esperienza

Metroid Dread è sul mercato da esattamente una settimana, e gli amanti delle trasposizioni in 2D della storica saga si stanno godendo questo fantastico ritorno di Samus. C’è però una situazione non troppo felice nel gioco; un bug che, se incontrato, rischia seriamente di rovinare l’esperienza.

Il bug in questione potrebbe avvenire verso la fine di Metroid Dread, quando a schermo appare il seguente messaggio: “Il software è stato chiuso a causa di un errore” e il gioco si chiude in modo forzato senza permette al giocatore di reagire in alcun modo.

Nintendo ha già dichiarato di essere a conoscenza di questa problematica, e che verrà risolta con il prossimo aggiornamento in arrivo verso la fine di ottobre.

A bug has been found in #MetroidDread that can prevent players from progressing under a certain condition. A patch will be released by the end of October to fix this. We apologise for the inconvenience.

Learn more, including how to avoid the bug: https://t.co/bu13Esh5jY

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 15, 2021