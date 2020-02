Metroid Prime 4: un rivenditore suggerisce la data di uscita?

All’incirca un anno fa venivamo aggiornati sullo stato di sviluppo non positivo di Metroid Prime 4. Ad annunciare il riavvio dei lavori sul prossimo Metroid e il ritorno dell’Ip nelle mani di Retro Studios, fù lo stesso dirigente di Nintendo Shinya Takahashi. Al momento però non è stata rilasciata nessun’altra informazione aggiuntiva sullo sviluppo, tanto che riesce difficile capire quando il titolo possa finalmente arrivare sul mercato.

Sembra però che il rivenditore online ceco, SuperGamer abbia fatto trapelare la data di uscita di Metroid Prime 4, segnalando il ritorno di Samus Aran sulla console Nintendo atteso per il prossimo 30 ottobre. Il sito ceco mette a disposizione anche la possibilità di preordinare il gioco, con tutte le garanzie e le opzioni di ritiro dell’acquisto.

Detto questo, come al solito in questi casi bisogna prendere questi rumor con le pinze, non è la prima volta che dei rivenditori anticipano le date di uscita di alcuni titoli molto attesi e non sempre il tutto viene confermato in via ufficiale. C’è anche da sottolineare che prima che fosse annunciato il riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4, lo stesso rivenditore ceco aveva fatto intendere che il gioco sarebbe dovuto uscire lo scorso novembre, ma come sappiamo così non è stato.

Questo nuovo rumor torna a far parlare della prossima avventura spaziale di Samus Aran, al momento non c’è nessuna conferma da parte di Nintendo e non ci rimane che attendere un prossimo Direct, che si vocifera possa arrivare proprio durante questo mese, per vedere se si ritornerà a parlare concretamente di Metroid Prime 4. Cosa ne pensate della data segnalata da questo rivenditore? La vedete plausibile?