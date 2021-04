Metroid Prime completamente rifatto in stile metroidvania 2D

Di Metroid Prime 4 sappiamo ancora poco o nulla, sebbene siano già passati quattro anni dal primo annuncio e un paio d’anni da quando lo sviluppo è ricominciato da zero. Per colmare l’attesa, gli appassionati della serie Nintendo possono rigiocarsi i grandi classici di questo brand, oppure, grazie al lavoro di alcuni di questi fan, possono tornare nel mondo del primo Prime in una prospettiva completamente nuova con questo remake fam-made.

Questo progetto nacque come uno dei tanti peci d’aprile, presentato ai giocatori con una breve demo che mostrava le potenzialità dell’idea avuta da un gruppo nutrito di fan. Ora, quella breve demo è diventata realtà ed è riapparsa nuovamente sul web con tanto di link al download per essere finalmente giocata. Questa versione fan-made di Metroid Prime si trasforma in un metroidvania in due dimensioni, molto vicino a Super Metroid uscito su Super Nintendo.

La demo di Metroid Prime 2D ci permette di visitare diversi luoghi già visti nel titolo GameCube, dal Tallon Overworld, alle rovine di Chozo fino ad arrivare al Tempio dei manufatti. Il tutto è stato ricreato in modo molto minuzioso, dando veramente la sensazione a chi ha giocato il titolo originale che quel mondo alieno si sia ridimensionato in due dimensioni, con tutta la giungla e gli affascinati paesaggi completamente rivisti in una piacevole pixel art.

Più che un remke, è giusto definire questo Metroid Prime 2D come un vero e proprio demake. Ormai sempre più appassionati si stanno cimentando nel mostrarci come i grandi titoli delle ultime generazioni sarebbe apparsi se fossero usciti su console più datate. Anche Remedy, di recente, ha proposto un suo demake ufficiale del tanto apprezzato Control, riproposto in salsa prima PLayStation.