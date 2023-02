Ieri sera abbiamo assistito al primo Nintendo Direct del 2023. L’evento Nintendo ha messo sul tavolo una valanga di nuovi annunci molto interessanti, i quali hanno fatto entusiasmare diversi fan di tutto il mondo. Tra queste novità, una in particolare ha fatto sussultare i cuori degli appassionati. Parliamo di Metroid Prime Remastered, un titolo annunciato e rilasciato nel giro di pochissime ore e che, sebbene era uno dei giochi più rumoreggiati, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ora, a solamente poche ore dall’inaspettato rilascio di Metroid Prime Remastered, i fan del franchise stanno iniziando a smanettare col gioco, scoprendo che, in realtà più che una remastered siamo davanti a un vero e proprio remake. A sottolineare tutti gli incredibili miglioramenti grafici di questa nuova versione di Metroid Prime ci sono diversi video, e uno di questi, quello pubblicato sul canale El Analista De Bits, ci permette di vedere nel dettaglio tutte le grandi differenze tra le versioni GameCube, Wii e Nintendo Switch.

Non solo le texture sono state nettamente migliorate, ma anche i modelli poligonali, la fisica negli ambienti, e la ricchezza di componenti in giro per le mappe, dimostrano come ci si trovi dinnanzi a un remake più che a una remastered che ne aumenta soltanto la risoluzione. Una bellissima sorpresa quindi, che riporta in auge l’amatissima saga Prime di Metroid, la quale ottenne un successo clamoroso nella generazione GameCube.

La ciliegina sulla torta per questo annuncio è stata sicuramente il poter giocare istantaneamente questa grande perla videoludica. Dopo l’ottimo Dread, e ora questo ritorno di Prime, la saga di Metroid è definitivamente tornata, e non vediamo l’ora di poter vedere qualcosa di più sull’attesissimo Metroid Prime 4.

