Metroid Prime: in origine uno dei giochi era open world

Come sarebbe un open world di Metroid Prime? Avremmo potuto dare una risposta a questa domanda se solo il terzo capitolo di questa saga fosse uscito così come era stato pensato precedentemente dagli sviluppatori di Retro Studios.

Secondo quanto afferma Bryan Walker, ex producer e direttore dello sviluppo di Metroid Prime 3, proprio questo videogioco era stato inizialmente progettato come un open world in cui Samus Aran avrebbe espresso al meglio le sue potenzialità da mercenaria. Walker, in una vasta intervista rilasciata con Kiwi Talkz, ha raccontato che Mark Pacini, direttore della serie Prime, aveva elaborato alcuni “piani ambiziosi” per un’esperienza Metroid più open world, ampliando la concezione esplorativa non lineare già insita nel genere principale di riferimento del gioco, i metroidvania appunto. Sfortunatamente, pare che questa idea non sia stata portata a compimento a causa dell’ambizione troppo grande per le risorse di Retro Studios.

Vi riportiamo un passaggio dell’intervista tradotto in italiano per mettere più in risalto le parole di Bryan Walker: “Rispetto a Metroid Prime 2, volevamo sfruttare in larga misura la nave come risorsa giocabile, e in un certo senso in Prime 3 l’abbiamo sfruttata, ma Mark stava pensando in modo molto più ambizioso: c’era anche un mondo aperto molto meno lineare che lui proponeva e di cui il team era entusiasta. Non siamo stati in grado di prototipare molte di queste cose perché erano davvero grandi.”

Che queste grandi ambizioni siano state trasferite in Metroid Prime 4, la cui gestazione sembra essere ancora bella lunga? Il nuovo capitolo della serie Prime in effetti è atteso da ben 14 anni, così tanto tempo che ormai anche la remaster della trilogia, che si narra sia pronta da tempo per Nintendo Switch, sta venendo rimandata in attesa che Retro Studios termini gli ultimi dettagli. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’8 ottobre sarà disponibile Metroid Dread, il nuovo capitolo 2D che uscirà in contemporanea con Nintendo Switch OLED.