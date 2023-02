Se possedete una Nintendo Switch molto probabilmente avrete già sentito il nome di Metroid, ossia una delle principali saghe esclusive di Nintendo. In tal caso vi farà decisamente piacere che è stato lanciato in questi giorni Metroid Prime Remastered, ossia la versione aggiornata a livello grafico dell’indimenticabile titolo, in esclusiva per la piccola ibrida di casa Nintendo. Un appuntamento quasi immancabile, con Metroid Prime Remastered che può fin da ora essere acquistato su Amazon a un ottimo prezzo.

Metroid Prime

“Metroid Prime Remastered è semplicemente il nuovo termine di paragone su come si debba fare una remastered. Comparto grafico rifatto ex-novo, un’ottimizzazione in grado di garantire delle performance impensabili su Nintendo Switch e una corposa serie di migliorie alla quality of life sono solo uno splendido ornamento per una avventura in prima persona (non chiamatelo FPS se no si arrabbia) che non è invecchiata di un giorno negli ultimi vent’anni”: con queste parole abbiamo infatti premiato nella nostra recensione l’esclusiva Nintendo, coronandolo come una grandissima operazione per un grandissimo videogioco. Un titolo quindi oltremodo riuscito e che val insomma decisamente la pena acquistare.

