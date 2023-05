La seconda vita degli strategici a turni ha avuto inizio poco più di una decina di anni fa, quando Firaxis Games riuscì a rilanciare con un successo inaudito la saga di X-Com. Un’opera data quasi come di nicchia, ma riuscita nel corso degli anni a raccogliere attorno a sé schiere sempre più numerose di videogiocatori e a riportare in auge un genere che ha ancora tantissimo da dire a livello videoludico. Da allora a oggi di acqua sotto i ponti ne è passata molta, portando gli strategici a turni a diventare un filone decisamente più amato dalle masse e accolto anche da franchise noti, vedi ad esempio l’ottimo Marvel’s Midnight Suns o il riuscito Gears Tactics.

Oltre a tali pesi massimi hanno, però, fatto la loro comparsa sul palcoscenico anche opere meno note o dal budget minore, in grado di dire comunque la propria. Tra un Massive Chalice, che tra l’altro sbarcherà a breve su Xbox Game Pass, e un Phantom Doctrine, a convincermi particolarmente è stato però Mutant Year Zero: Road to Eden. Un’avventura colma di personaggi antropomorfi dallo sfondo post-apocalittico, in grado di ibridare saggiamente insieme le fasi di combattimento con quelle più esplorative. Un titolo non certo privo di difetti ma strabordante di potenziale, una degnissima opera prima per The Bearded Ladies, studio di sviluppo svedese formato da veterani che hanno lavorato a opere, tra le altre, come The Division e Hitman.

Insomma, una sorta di amore a prima vista, che ha fatto da subito incendiare il mio interesse verso Miasma Chronicles, nuova avventura dello studio in uscita il 23 maggio 2023 in formato digitale e il prossimo 9 giugno anche in versione fisica per console.

L’ennesima apocalisse

Miasma Chronicles, ve lo dico fin da subito, è un Mutant Year Zero sotto steroidi, una sublimazione dell’opera prima di The Bearded Ladies. Un qualcosa che prende tutto ciò che abbiamo visto nell’avventura del 2018 per trasporlo in una nuova epopea, fatta anche in questo caso di ambientazioni post-apocalittiche e creature antropomorfe. Insomma, Miasma Chronicles è un grosso more of the same, con tutto ciò che ne consegue: pregi, ma anche difetti. Andiamo però con ordine.

Miasma Chronicles è ambientato in degli Stati Uniti d’America devastati da un misterioso e potente evento climatico che prende il nome di miasma. Una sorta di oscura e tangibile coltre ghermisce, infatti, la una volta gloriosa nazione quasi nella sua interezza, con gli insediamenti scampati da tale disastro che si contano praticamente sulle dite di una mano. Tra di essi anche Sedentaria, location attorno alla quale gira buona parte del titolo, e in cui risiede il protagonista del gioco, ossia il giovane Elvis. Proprio attorno a Elvis, al suo portentoso guanto in grado di controllare il miasma e alla sua ricerca della madre ruota tutto Miasma Chronicles, in un’odissea che, pur senza sconvolgere sul piano narrativo, riesce a convincere e ad accompagnare il giocatore per diverse decine di ore di gioco.

Coloro che hanno già avuto modo di giocare Mutant Year Zero, ma anche il passabile Corruption 2029, troveranno in tutto ciò più di un semplice deja vù. I legami tra Miasma Chronicles e i due precedenti lavori di The Bearded Ladies sono infatti molteplici e partono dall’ambientazione arrivando fino gameplay, passando dal mood generale e da tutta una serie di altri aspetti minori, come la scelta di utilizzare creature antropomorfe. Proprio in tale scelta, ossia nell’essere troppo aderente a Mutant e Corruption e il non voler osare un po’ di più, risiede quindi il principale punto d’attenzione di Miasma Chronicles.

All’ennesima potenza

Pure sul piano del gameplay il titolo segue le orme già tracciate dai predecessori, portandole però su nuovi livelli. Così come nei giochi precedenti, anche in Miasma Chronicles The Bearded Ladies ha saputo amalgamare saggiamente insieme esplorazione e combattimenti a turni, permettendo di rendere ogni battaglia sempre differente in base alle decisioni del giocatore. Prima di ingaggiare uno scontro è infatti possibile spostare singolarmente i vari personaggi nella mappa, posizionandoli così nel modo migliore per uscire vittoriosi dalla scaramuccia seguente.

A rendere il tutto più interessante sono poi una serie di altre dinamiche, che vanno a toccare anche lo stealth. Con un’arma silenziata è infatti possibile ingaggiare singolarmente i nemici isolati e toglierli dalla partita ancor prima dell’inizio dello scontro. Il tutto rende Miasma Chronicles ancor più dannatamente variegato e strategico.

Una volta entrati nelle battaglie vere e proprie, esse si svolgono nel pieno rispetto dei più classici stilemi del genere, senza proporre nulla di veramente nuovo se non un’impalcatura di gioco oltremodo ferrea. Tra due armi per personaggio, poteri speciali e altro ancora, infatti, di carne al fuoco ce n’è decisamente tanta e ogni scontro è un piacere da affrontare.

Non manca poi tutta la componente esplorativa, resa ancora più varia e preponderante rispetto a prima. Tra casse nascoste, codici da trovare per aprire porte e cassaforte e così via, missioni secondarie e altro ancora, insomma, Miasma Chronicles riesce a convincere anche sotto tale aspetto, che non è quindi un mero metodo per avvantaggiarsi negli scontri. Le ottime ambientazioni dell’opera, cupe e particolarmente accattivanti, rendono il tutto ancora migliore e rappresentano un quid non indifferente nel fascino complessivo del titolo.

Guai a dimenticare, infine, le immancabili componenti da gioco di ruolo. Nulla di nuovo, capiamoci: il classico salire di livello con i relativi punti abilità, la possibilità di cambiare equipaggiamento e modificare le armi e così via. Il tutto però funziona decisamente bene e concorre a rendere ancora più imponente la vena strategica del titolo.

Miasma Chronicles: bello, ma non leggero

Val ben la pena spendere un ultimo paragrafo su quello che è l’aspetto tecnico del titolo. Se sul piano artistico Miasma Chronicles si difende benissimo come vi ho raccontato poco fa, sul piano grafico la situazione presenta due facce diametralmente opposte. Da una parte abbiamo, infatti, un colpo d’occhio di grandissimo livello, grazie soprattutto a una miriade di effetti particellari, mentre dall’altra abbiamo un comparto tecnico in grado di mettere in difficoltà numerose configurazioni.

La mia, che trovate a inizio articolo, è infatti stata messa alla prova come poche altre volte, con il framerate che, a dettagli alti in Quad HD, ha subito drastici cali durante esplosioni e affini. Insomma, tanto bello da vedere quanto dannatamente pesante sul piano prestazionale. Se su PC la situazione è fortunatamente altamente scalabile grazie alle opzioni grafiche, su console la situazione potrebbe essere, almeno al lancio, decisamente poco rosea da tale punto di vista.

A onor del vero le patch che si sono susseguite dal giorno in cui ho ricevuto il codice a oggi hanno migliorato drasticamente la situazione, anche se qualche assestamento è ancora necessario. Purtroppo, a ora non mi è dato saperne di più, ma di una cosa sono sicuro: se la versione del day one e le successive patch mitigheranno la natura energivora di Miasma Chronicles, ci ritroveremo tra le mani un signor gioco.