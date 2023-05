Con l’arrivo del nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda su Nintendo Switch, molti di voi potrebbero stare finalmente optando per l’acquisto di qualche accessorio utile con cui migliorare l’esperienza di gioco sulla versatile console Nintendo, magari anche per arginare alcune “mancanze” della console, una su tutte, lo spazio di archiviazione!

Ebbene, se questo è il mood, e se siete alla ricerca di qualche offerta allettante in occasione della Amazon Gaming Week (che, lo ricordiamo, continuerà fino alla fine di questa settimana), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo sconto sull’ottima MicroSDXC Uhs-I che Sandisk ha prodotto, in vari formati, in collaborazione diretta con Nintendo, e che qui è disponibile nel suo formato da 256 GB!

L’offerta è ottima, anche perché si tratta di uno dei prezzi più convenienti a cui poter acquistare questa edizione da 256 GB, visto che Amazon la propone ad appena 31,50€, al netto del prezzo originale richiesto dal produttore di circa 79,99€, spesso anche “lievitato” dagli store a 99,99€!

In tal senso, capirete bene che si tratta di un’ottima offerta, visto il risparmio di oltre 48 euro possibile grazie alla Gaming Week. Vantaggio che, a nostro parere, è ancor più invitante se si considera che quella qui proposta non è una semplice Micro SD, ma un prodotto che Sandisk ha realizzato in collaborazione con Nintendo, al fine di garantire affidabilità e sicurezza.

Perché questo fa la differenza? Perché, a dispetto di quanto si creda, non tutte le schede di memoria sono compatibili con Nintendo Switch, ed anzi è certificato che l’uso su Switch di schede di archiviazione non dichiaratamente compatibili può causare problemi di funzionamento, se non proprio danneggiamenti alla console, spesso irreparabili.

Con questa MicroSDXC by Sandisk, invece, tali problemi non sussistono, ed avrete la garanzia di ottime performance, ed in sicurezza, su qualsiasi versione della console, sia essa la classica Switch, la compattissima Lite o la più moderna versione OLED.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!