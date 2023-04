Nell’attesa che arrivi l’attesissimo nuovo capitolo di The Legend of Zelda su Nintendo Switch, potrebbe essere arrivato il momento di fare shopping, specie qualora lo spazio di archiviazione sulla vostra console scarseggi, ed abbiate la necessità di acquistare una nuova e capiente SD per l’archiviazione dei dati di gioco.

In tal senso, sarete felici di sapere che l’offerta di oggi potrebbe fare al caso vostro, perché relativa ad un prodotto con tutti i crismi e venduto con uno sconto del 65%! rispetto al suo prezzo originale! Di che si tratta? Dell’ottima MicroSDXC Uhs-I che Sandisk ha prodotto, in vari formati, in collaborazione diretta con Nintendo, e che qui è in sconto nel suo formato da 256 GB!

Grazie all’offerta qui proposta, dunque, potrete acquistare questa capiente scheda d’archiviazione a soli 35,42€, con un risparmio di oltre 64 euro rispetti agli originali 99,99€! Un affare davvero imperdibile, non solo considerando che si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre, ma anche e soprattutto che si tratta di un prodotto di altissimo livello, realizzato da Sandisk in collaborazione con Nintendo e che, pertanto, è il massimo in termini di affidabilità e sicurezza.

Val poi la pena considerare che, come abbiamo detto spesso nel corso di questi anni, i giocatori Switch dovrebbero sempre tener presente che non tutte le schede di memoria sono compatibili con la console, ed anzi è dimostrato che taluni prodotti, non certificati per l’uso su Switch, possono causare malfunzionamenti, se non proprio danneggiamenti alla console, spesso irreparabili.

Con questa MicroSDXC by Sandisk, invece, tali problemi non sussistono, ed avrete la garanzia di ottime performance, ed in sicurezza, su qualsiasi versione della console, sia essa la classica Switch, la compattissima Lite o la più moderna versione OLED.

Insomma, parliamo di una scheda davvero eccezionale e per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

