MicroProse ritorna ed annuncia un nuovo gioco

Il creatore dei simulatori e giochi di strategia più popolari al mondo fa il suo ritorno sulla sfera videoludica. MicroProse annuncia il suo prossimo gioco.

I giocatori più “anziani” ricorderanno sicuramente l’azienda americana MicroProse. La software house storica del mercato dei videogiochi attiva tra il 1980 e il 1990 ha creato alcuni dei simulatori e giochi di strategia più popolari al mondo. Stiamo parlando di titoli come Civilization, Sid Meier’s Pirates! e Railroad Tycoon. Nella giornata di ieri sul web è sorta una buona notizia per gli appassionati del genere, a quanto pare MicroProse è stato rilanciato e sta già producendo qualcosa di interessante.

All’inizio di quest’anno i diritti del nome MicroProse sono stati acquistati da David Lagettie, creatore di TitanIM, uno dei più grandi simulatori open world. Lagettie è stato coinvolto in passato anche nello sviluppo di simulatori utilizzati in ambito militare. Ai microfoni di PC Pilot, ha dichiarato che vuole tornare alle origini e produrre giochi di strategia e simulatori di alta qualità, per i quali MicroProse era conosciuto un tempo.

Alcuni di essi saranno annunciati nel corso di quest’anno e il primo gioco, Warbirds 2020, apparirà già alla fine del 2019 o nel primo trimestre del 2020. Lagettie ha anche convinto Bill Stealey, l’ex proprietario dell’azienda e co-fondatore della serie di Sid Meier, a lavorare insieme.

Tramite un tweet ufficiale dell’azienda, è stato promosso il gioco attualmente in fase di sviluppo il quale però, non rileva molte informazioni, mostrando come potete vedere dal tweet sotto, un soldato in primo piano nel deserto con sullo sfondo un elicottero ed un accampamento con del fuoco acceso.

Some exciting news coming soon… pic.twitter.com/BZrX3jBUfL — MicroProse (@micro_prose) August 30, 2019

Siete contenti della notizia? Conoscevate MicroProse o eravate all’oscuro della loro esistenza soprattutto della loro chiusura anni fa per fallimento?