Lo spazio nella vostra Nintendo Switch sta per terminare, e siete alla ricerca di un modo per poter immagazzinare più giochi all’interno della vostra console? In tal caso la soluzione perfetta per voi è la MicroSD SanDisk da 128GB prodotta in licenza con Nintendo, in sconto su Amazon a soli 18,09€!

Si tratta del prezzo più basso degli ultimi mesi per questa ottima MicroSD, dato che solitamente non si trova a meno di 20,00€. Vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve.

La micro SD di SanDisk è l’alleata perfetta per tutti i possessori di Nintendo Switch: questa scheda è stata progettata in stretta collaborazione con Nintendo per garantire il massimo delle performance e una piena compatibilità con la console, sia che abbiate la versione classica, la OLED o la compatta Switch Lite.

La certificazione Nintendo è di fondamentale importanza poiché non tutte le schede di memoria sono effettivamente compatibili con la console. Alcune di esse potrebbero persino causare danni irreparabili alla console stessa, mentre con la MicroSD di SanDisk non avrete alcun problema di tale tipo. Non avrete problemi di sorta, né in termini di compatibilità, né in termini di performance, dato che vi garantirà una velocità di lettura fino a 100 MB/s.

Insomma, si tratta senza dubbio di una delle migliori MicroSD che possiate mai acquistare per la vostra Nintendo Switch. Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

