Giocatori Nintendo Switch attenzione, perché nel mare di offerte che Amazon sta pubblicando per le ultime ore del suo Prime Day 2022, c’è ora spazio anche per voi! Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è attualmente in sconto un’ottima micro SD dalla capienza di ben 512 GB, scontata addirittura del 51%!

Stiamo parlando della MicroSDXC UHS-I di Sandisk, qui disponibile nel formato più capiente mai prodotto, e realizzata direttamente in collaborazione con Nintendo per la sua Switch, così da garantire il massimo delle performance e, soprattutto, della sicurezza!

Il prezzo? Appena 86,99€, con un risparmio di quasi 90 euro rispetto al prezzo originale di 175,99€! Un affare davvero considerevole, specie perché parliamo di un prodotto che non è semplicemente “su licenza”, ma che si è avvalso del supporto di Nintendo allo sviluppo, così da garantire ai giocatori il massimo in termini di performance.

Dovete infatti sapere che non tutte le schede di memoria MicroSD sono compatibili con Nintendo Switch, ed anzi alcune di esse potrebbero danneggiare la console in modo irreparabile, senza che abbiate anche solo la possibilità di capire cosa sia successo!

Con la ‎MicroSD qui proposta, realizzata da Sandisk, non avrete invece alcun problema, e potrete godere non solo di tutto lo spazio di archiviazione di cui avete bisogno, ma anche della garanzia che la vostra Switch continui a funzionare serenamente, e priva di rallentamenti o possibili guasti.

Insomma, parliamo di un prodotto con tutti i crismi e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da Amazon per questo Prime Day, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a questo sconto, così che possiate approfittare dell’offerta prima il prodotto vada esaurito, o prima che termini il Prime Day.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!