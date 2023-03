L’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft ha creato un vero e proprio terremoto all’interno del settore videoludico, tanto che ancora oggi la questione rimane una delle più accese e dibattute. Un anno dopo rispetto a quel primo annuncio che prese tutti in contropiede, sono emersi nuovi dettagli e si sono fatti avanti dei detrattori di alto livello come Sony, con la compagnia nipponica che si è detta più volte contraria a questa mossa da parte del marchio Xbox.

A darci novità su tutto quel che sta ruotando attorno all’affare Microsoft Actvision ci ha pensato Lulu Cheng Meservey, CCO di Activision Blizzard, la quale ha pubblicato una serie di tweet riguardo a quelle che sarebbero le reali intenzioni di Sony. Sappiamo molto bene che il colosso di PlayStation ha tentato di mettersi di traverso più volte contro l’acquisizione, e a quanto pare lo scontro tra i due titani del mondo gaming è destinato a continuare.

Stando alle recenti parole della Meservey, a Sony non interessa nulla di avere i prossimi capitoli della serie Call of Duty sulle proprie piattaforme, ma l’obbiettivo della compagnia sarebbe quello di bloccare definitivamente l’acquisizione di Activision Blizzard. “Microsoft ha offerto a Sony un accordo decennale per Call of Duty a delle condizioni di gran lunga migliori di quelle che avrebbe mai ottenuto da noi. A Sony è stato offerto anche un accesso garantito a lungo termine per l’IP di Call of Duty. Ma continuano a rifiutare. Perché?”.

The CEO of SIE answered that question in Brussels. In his words:



"I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.” — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) March 8, 2023

Come ultimo tweet, Lulu Cheng Meservey ha tenuto a citare anche le dichiarazioni di Jim Ryan, l’amministratore delegato di SIE, il quale ha espressamente detto quanto segue: “Non voglio un nuovo accordo per la serie di Call of Duty. Voglio solo bloccare la vostra unione”.

